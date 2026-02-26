Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Nachdem am Freitagabend, 20. Februar 2026, Polizeibeamte in einem Mehrfamilienhaus in Strullendorf die Leichen einer vierköpfigen Familie entdeckten, fand am Dienstag die Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in Erlangen statt.

Die ersten Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung ergaben, dass die Familienmitglieder mutmaßlich erschossen wurden, als sie schliefen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg ergaben zudem, dass zuletzt am Montagabend, 16. Februar 2026, soziale Kontakte zu der Familie bestanden.

Erste Pressemeldung