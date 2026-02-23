Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Am Freitagabend fanden Polizeibeamte in einem Wohnhaus in Strullendorf die Leichen einer vierköpfigen Familie. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Bamberg übernahmen die Ermittlungen.

Am Freitag, 19 Uhr, teilte der Vermieter einer Wohnung in Strullendorf der Polizei über Notruf mit, dass er seine Mieter nicht erreichen könne und sich Sorgen mache. Aufgrund dieser Mitteilung fuhr eine Streife der Polizei Bamberg-Land zu dem Mehrfamilienhaus im Osten Strullendorfs. Die Beamten öffneten die versperrte Wohnung und entdeckten die Leichen der 49-jährigen Frau, des 52-jährigen Mannes sowie der beiden 14 und 6 Jahre alten Kinder.

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und der Polizei erschoss der 52-jährige deutsche Mann zunächst seine Frau, den 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter, bevor er schließlich eine Waffe gegen sich selbst richtete. Der 52-Jährige besaß eine waffenrechtliche Erlaubnis und war im Besitz mehrerer Schusswaffen. Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen an der Tat ergaben sich bislang nicht.

Neben Beamten der Kriminalpolizei waren auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg sowie ein Rechtsmediziner vor Ort, um die Hintergründe der Tat zu ermitteln.