PP SCHWABEN SÜD/WEST. Eine Erinnerung zur anstehenden Pressekonferenz: Am Freitag, den 27.02.2026, veröffentlicht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Rahmen einer Pressekonferenz die regionale Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen!

Es besteht auch die Möglichkeit für Filmaufnahmen und O-Töne.

Die Einladung finden Sie hier: Die Bayerische Polizei - Verkehrsunfallstatistik 2025 | Einladung zur Pressekonferenz

Bitte melden Sie sich zur Teilnahme per Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de. Danke!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013.