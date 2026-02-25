25.02.2026, Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
PP SCHWABEN SÜD/WEST. Eine Erinnerung zur anstehenden Pressekonferenz: Am Freitag, den 27.02.2026, veröffentlicht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Rahmen einer Pressekonferenz die regionale Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen!
Es besteht auch die Möglichkeit für Filmaufnahmen und O-Töne.
Die Einladung finden Sie hier: Die Bayerische Polizei - Verkehrsunfallstatistik 2025 | Einladung zur Pressekonferenz
Bitte melden Sie sich zur Teilnahme per Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de. Danke!
Medienkontakt:
Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),
Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013.