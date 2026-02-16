PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienschaffende am Freitag, den 27.02.2026, zur Vorstellung der regionalen Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 ein.

Wann: Freitag, den 27.02.2026, um 11:00 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Auf der Breite 17, 87439 Kempten (Allgäu)

Polizeivizepräsident Michael Haber wird die Statistik sowie die aktuellen Entwicklungen im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen und ausgewählte, besonders relevante Themen hervorheben.

Im besonderen Fokus steht in diesem Jahr das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Polizeioberkommissar Manuel Walburger von der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg zeigt in einem Praxistest mit sogenannten Rauschbrillen anschaulich, wie gefährlich die Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss dieser Substanzen ist.

Auf Ihre Fragen gehen wir gerne ein und im Anschluss an die Pressekonferenz besteht zudem die Möglichkeit für Filmaufnahmen und O‑Töne.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Rückmeldung bis zum 23.02.2026 zur Teilnahme per E‑Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de.

Parkmöglichkeiten für Medienvertretende sind in begrenzter Zahl vor dem Dienstgebäude des Polizeipräsidiums vorhanden und für Sie reserviert. (PP Schwaben Süd/ West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).