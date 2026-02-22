283. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Ramersdorf

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 11:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstüre einer über 80-Jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Dieser gab sich als Handwerker aus und behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen.

Der Täter drehte mehrere Wasserhähne auf und forderte die über 80-Jährige dazu auf, die Wasserhähne zu beobachten. Währenddessen durchsuchte er unbemerkt die Wohnung.

Nach etwa einer halben Stunde verließ er wieder die Wohnung.

Einige Zeit später bemerkte die Seniorin, dass aus ihrem Schrank eine Geldkasse mit Bargeld im vierstelligen Bereich fehlte. Anschließend verständigte sie telefonisch die Polizei und erstattete Anzeige.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß, kräftig, Hochdeutsch, schwarze kurze Haare, dunkel gekleidet, keine Brille.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ayinger Straße, Möschenfelder Straße und Zornedinger Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

284. Wohnungsbrand; vier Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 09:30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr mitgeteilt, dass Flammen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Ludwigsvorstadt zu sehen sind.

Kurz darauf trafen neben der Berufsfeuerwehr München auch mehrere Polizeistreifen am Brandort ein. Mehrere Personen mussten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich in der betreffenden Wohnung eines 22-jährigen Inders mehrere Akkus befanden und einer davon zum Aufladen an einem Ladegerät angeschlossen war. Nach ersten Erkenntnissen fing dieser Akku nach einer kurzen Explosion Feuer.

Durch den Brand wurden vier männliche Personen im Alter von 21, 22, 24 und 29 Jahren verletzt und wurden allesamt durch den Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser verbracht.

Mehrere Wohnungen waren nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.

285. Rettungsfahrzeug kollidiert während einer Einsatzfahrt mit einem Pkw; zwei Personen verletzt – Aschheim

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 10:40 Uhr, befuhr eine 70-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Opel-Pkw die Erdinger Straße in Richtung Kirchheim bei München.

An der Kreuzung zur Saturnstraße wollte sie nach links in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 25-jährige deutsche Notfallsanitäterin in Ausübung ihres Dienstes unter berechtigten Einsatz von Sonderrechten mit einem Rettungsfahrzeug Mercedes ebenfalls die Erdinger Straße in selbe Richtung.

Als die 25-Jährige den Pkw der 70-Jährigen links überholen wollte, bog diese nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 25-Jährige und die 70-Jährige wurden durch den Zusammenstoß beide verletzt. Die 70-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Gesamtschadenhöhe an beiden Fahrzeugen wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion München.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

286. Terminhinweis: Pressetermin zu einer Tatrekonstruktion hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts

- siehe Medieninformation 1987 vom 03.12.2025

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 02.12.2025, gegen 15:30 Uhr, in München-Obersendling zu einem Polizeieinsatz mit Bezug zur Rauschgiftkriminalität. Hierbei kam es zu einer Festnahmeaktion, bei der ein 34-jähriger deutscher Tatverdächtiger mit seinem Pkw auf einen Polizeibeamten zufuhr. Es folgte ein polizeilicher Schusswaffengebraucht, wodurch der 34-jährige verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Am Mittwoch, 25.02.2026, ab 09:00 Uhr, findet am Tatort in der Constanze-Hallgarten-Straße 12 in München eine Tatrekonstruktion durch das Kommissariat 11 und die Staatsanwaltschaft München I statt.

Ein Sprecher der Polizei München wird während der Tatrekonstruktion vor Ort sein und steht für Fragen und O-Töne zur Verfügung.

Die Tatrekonstruktion wird überwiegend in der Sammeltiefgarage des Anwesens durchgeführt. Im Umfeld finden durch zahlreiche Polizeikräfte Absperrmaßnahmen statt. Eine Beobachtung der Tatrekonstruktion ist aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Interessierte Pressevertreter werden um vorherige Anmeldung unter muenchen.presse@polizei.bayern.de gebeten.