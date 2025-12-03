1987. Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch – Obersendling

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 15:30 Uhr, kam es in München-Obersendling zu einem Polizeieinsatz mit Bezug zur Rauschgiftkriminalität. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand kam es im Rahmen einer Festnahmeaktion dazu, dass ein Tatverdächtiger mit seinem Pkw auf die Polizeibeamten zufuhr. Hier kam es in der Folge zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der Tatverdächtige wurde dadurch verletzt und schließlich festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 34-jährigen Deutschen, der in München wohnt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen.

Den polizeilichen Schusswaffengebrauch prüft wie in solchen Fällen üblich das Bayerische Landeskriminalamt.