PASSAU. Am Sonntagnachtmittag (25.01.2026) fand ein Spaziergänger mutmaßlich menschliche Überreste. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Zwischenzeitlich konnte die Identität der Person geklärt werden.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine seit August 2025 vermisste Passauerin. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 29.01.2026, 06.55 Uhr