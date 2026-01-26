PASSAU. Am Sonntagnachtmittag (25.01.2026) fand ein Spaziergänger mutmaßlich menschliche Überreste. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Nachmittag meldete ein Spaziergänger der Polizei, dass er an der Innpromenade wohl Teile eines menschlichen Skeletts gefunden habe. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen zur Identifikation und den Todesumständen übernommen.

Im Laufe des heutigen Tages (26.01.2026) wurde das Skelett geborgen. Die Staatsanwaltschaft Passau ordnete eine rechtsmedizinische Untersuchung unter anderem zur Identifikation der Person an.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 14.25 Uhr