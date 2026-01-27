135. Festnahme einer Tatverdächtigen nach einem versuchten Tötungsdelikt – Ludwigvorstadt

Am Montag, 26.01.2026, gegen 16.55 Uhr, wurde eine Frau in einem Einzelhandelsgeschäft in der Ludwigvorstadt dabei beobachtet, wie sie Verkaufsartikel in ihren Rucksack steckte. Eine Mitarbeiterin sprach sie daraufhin an und holte in der Folge einen Kollegen hinzu.

Die Frau zog daraufhin unvermittelt ein Küchenmesser und stach in Richtung des 31-jährigen griechischen Mitarbeiters. Dieser konnte schwere Verletzungen nur durch entsprechendes Zurückweichen und durch Abwehr mit einer Hand vermeiden. Schließlich konnte der 31-Jährige zusammen mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen die Frau zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Frau, bei der es sich um eine 24-jährige Polin handelt, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt gebracht. Der 31-jährige Mitarbeiter erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 übernommen. Die Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

136. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung mit Messer – Ludwigvorstadt

-siehe Medieninformation vom 25.01.2026, Nr. 129

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 24.01.2026, gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. fünf Personen in der Bayerstraße im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage. Dabei erlitt ein 26-jähriger Afghane Stichverletzungen und musste diesbezüglich in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 übernommen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen und einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Lindau (beide mit afghanischer Staatsangehörigkeit). Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen beide Tatverdächtigen einen Haftbefehl beantragt, der von dem Amtsgericht München erlassen wurde.

Am Montag, 26.01.2026 konnten beide Tatverdächtige in den Abendstunden durch Einsatzkräfte der Münchner Zielfahndung im Landkreis Pfaffenhofen widerstandslos festgenommen werden.

137. Geschwindigkeitsverstoß – Milbertshofen

Am Freitagabend, 23.01.2026, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts durch.

Gegen 21:20 Uhr wurde hier ein Pkw, Porsche mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h (abzüglich 4 km/h Messtoleranz) bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Fahrer des Pkw war ein 20-Jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Der 20-Jährige muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie mindestens 700 EUR Bußgeld rechnen. Da er sich zudem noch in der Probezeit befindet, wird sich diese entsprechend verlängern.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

138. Stromausfall aufgrund Kurzschluss im Erdkabel – Ismaning

Am Montag, 26.01.2026, gegen 21:35 Uhr, wurde bekannt, dass Teile des Gemeindegebietes Ismaning ohne Strom waren.

Über den regionalen Energieversorger konnte in Erfahrung gebracht werden, dass circa ein Drittel des Gemeindegebietes betroffen war. In Absprache mit dem Energieversorger wurden durch die Polizei Ismaning relevante Trafostationen überprüft. Dabei konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gegen 23:00 Uhr war eine funktionsfähige Stromversorgung der gesamten Gemeinde wiederhergestellt. Durch den Energieversorger konnte schließlich eine technische Ursache für den kurzzeitigen Stromausfall identifiziert werden. Eine Reparatur soll zeitnah erfolgen.

139. Gasaustritt mit kurzzeitiger Gebäudeevakuierung – Schäftlarn

Am Montag, 26.01.2026, gegen 15:50 Uhr, wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung am Gehweg in der Fischerschlößlstraße im Schäftlarner Gemeindeteil Ebenshausen beschädigt.

Insgesamt waren mehrere Polizeistreifen, mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren sowie ein Energieversorger im Einsatz. Die umliegenden Häuser wurden vorsorglich geräumt und weiträumig abgesperrt. Die Anwohner der Häuser konnten im Anschluss in der Grundschule Schäftlarn verweilen.

Das Erdgasleck wurde durch eine entsprechende Firma repariert und der umliegende Bereich wurde nach Abschluss der Konzentrationsmessung in der Luft durch die Feuerwehr in den betroffenen Häusern wieder für die Anwohner freigegeben.

Die Höhe eines möglichen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariats 13.

140. Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und Pkw, zwei Person verletzt – Brunnthal

Am Montag, 26.01.2026, gegen 13:45 Uhr, war ein 63-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Pkw, Ford auf der Otterloher Straße in Brunnthal in Richtung Sauerlach unterwegs.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der 63-Jährige mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Holzzaun sowie einen Stromkasten und erfasste anschließend zwei sich auf dem Gehweg befindliche Schüler. Durch den Zusammenstoß erlitt ein 11-jähriger deutsch-irakischer Schüler mit Wohnsitz im Landkreis München schwere Verletzungen und musste, wie auch der Unfallfahrer, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein weiterer 11-jähriger Schüler, ebenfalls im Landkreis München wohnhaft, wurde leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Durch die Schäden am Stromkasten kam es im näheren Bereich der Unfallstelle zeitweise zu einem Stromausfall. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei übernommen.

141. Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, drei Personen verletzt – Schwabing

Am Montag, 26.01.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es auf dem Petuelring zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der 49-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München befuhr mit seinem Pkw, BMW den Petuelring in Richtung Leopoldstraße. Aufgrund einer kurzzeitigen gesundheitlichen Beeinträchtigung verlor der 49-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort, kurz vor der Einmündung zur Frohschammerstraße, frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Fiat. Der Fiat wurde aufgrund des Aufpralles in zwei weitere Fahrzeuge (BMWs) geschoben.

Durch den Zusammenstoß wurde der 49-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrer der Pkws wurden ebenfalls leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Drei Fahrzeuge wurden total beschädigt, alle vier Pkws waren nicht mehr fahrbereit. Derzeit wird der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Petuelring in Fahrtrichtung Olympiapark für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. In Richtung Leopoldstraße kam es lediglich zu einer kurzzeitigen Vollsperrung, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es hier zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei München übernommen.

142. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; eine Person verletzt – Altstadt

Am 26.01.2026, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit seinem Opel Zafira den Oberanger in Fahrtrichtung Sonnenstraße, um die dortige Kreuzung geradeaus zu überqueren. Er wartete zunächst an der Haltelinie.

Zur gleichen Zeit näherte sich eine Straßenbahn der Linie 17 aus der Blumenstraße in Richtung Sendlinger-Tor-Platz. Als diese die Lindwurmstraße zur Hälfte gekreuzt hatte, fuhr der 18-Jährige los, um die Kreuzung noch vor der Bahn zu überqueren. Die Tram erfasste den Opel seitlich auf Höhe der Fahrertür. Der 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Die Straßenbahn wurde schwer beschädigt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Da der 18-jährige Fahrzeuglenker drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung für circa eineinhalb Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

143. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn, eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 26.01.2026, gegen 18:30 Uhr, war ein in München wohnhafter 44-jähriger Ukrainer mit der Straßenbahn der Linie 21 unterwegs.

An der Haltestelle „Schlüsselbergstraße“ verließ der 44-Jährige die Straßenbahn am vordersten Ausstieg und wollte anschließend das gegenüberliegende Straßenbahngleis überqueren.

Die wenige Meter entfernte, mittels Ampel geregelte Fußgängerfurt, ließ er hierbei außer Acht.

Der Mann wurde beim Überqueren von einer heranfahrenden Straßenbahn erfasst, schwer verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An der Straßenbahn entstand kein Sachschaden. Keiner der Insassen wurde verletzt.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.