127. Pkw kollidiert mit Polizeifahrzeug auf Einsatzfahrt; drei Personen verletzt – Untersendling

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 23:45 Uhr, fuhr eine Streifenbesatzung unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Radlkoferstraße stadteinwärts zu einem Einsatz.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 53-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw auf der Radlkoferstraße in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 5 beabsichtigte die 53-Jährige, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, nach links zu wenden, um das Fahrzeug im Anschluss am Straßenrand abzustellen.

Als der Fahrer des Streifenwagens den Fiat links überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden der 32-jährige Fahrer und die 24-jährige Beifahrerin des Polizeifahrzeuges sowie die 53-jährige Fiat-Fahrerin verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Radlkoferstraße war während der Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursächlichkeit, übernommen.

128. Pkw kollidiert beim Rückwärtsausparken mit haltendem Fahrzeug; drei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 15:40 Uhr, hielt ein 23-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der südlichen Fahrbahnseite des Rosenkavalierplatzes auf Höhe der Hausnummer 18, um dort seine zwei Mitfahrer, ein 20- und 21-Jähriger (beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München) aus dem Pkw aussteigen zu lassen. Nach dem die beiden Männer ausgestiegen waren, wollten sie noch Gegenstände aus dem Pkw holen.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 83-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw rückwärts aus den nördlichen Parklücken des Rosenkavalierplatzes. Hierbei prallte sie mit dem Heck ihres Pkw gegen die rechte Fahrzeugseite des Audi.

Bei dem Zusammenstoß wurden die drei Männer, die sich unmittelbar an dem Audi befanden, verletzt. Der 20-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 83-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Der Rosenkavalierplatz musste für ca. eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

129. Größerer Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung mit Messer – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Bayerstraße im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage informiert.

Sofort entsendete Einsatzkräfte stellten im Bereich der Einsatzörtlichkeit einen verletzten Mann mit Stichverletzungen fest. Bei ihm handelt es sich um einen 26-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erstem Stand der Ermittlungen waren an der Auseinandersetzung ca. fünf Personen beteiligt, welche den 26-Jährigen körperlich auch unter Einsatz eines oder mehrerer Messer angriffen. Nach dem Angriff flüchteten die unbekannten Täter in verschiedene Richtungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Einsatzortes brachten keine neuen Hinweise auf die Täter.

Durch das Kommissariat 11 wurde noch vor Ort die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, schwarze Haare, schlanke Statur; dunkle sportliche Bekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße und im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

130. Rauchentwicklung in Tiefgarage – Schwabing

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 02:40 Uhr, bemerkten Angehörige der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) Brandgeruch und konnten im Untergeschoss des Dienstgebäudes im Zwischengang zur Tiefgarage Rauch feststellen.

Die sofort alarmierte Feuerwehr lokalisierte die Stelle, welche zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Es handelt sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen technischen Defekt an einem Elektrokabel, welches schmorte.

Nach ausreichender Lüftung war der uneingeschränkte Dienstbetrieb auf der Polizeiinspektion 13 wieder möglich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.