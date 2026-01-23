Am 22.01.2026 in der Mittagszeit erbeuteten Betrüger mit der überregionalen Betrugsmasche des Schockanrufs Schmuck und Gold im Wert von rund 125.000 Euro von einer Seniorin. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 10.30 Uhr erhielt eine Seniorin aus Dietersheim einen Anruf einer unbekannten Täterin, die sich als Krankenhausmitarbeiterin ausgab. Sie schilderte der Rentnerin eine schwere Krebserkrankung ihrer Tochter. Für eine weitere Behandlung sei eine neue Art der Chemotherapie in der Schweiz erforderlich, welche von der Krankenkasse zu spät erstattet werde. Zur Lebensrettung der Tochter sei daher eine Vorauszahlung der Behandlung in Höhe von 192.000 Euro notwendig. Während des stundenlangen Telefonats einigte man sich auf eine Übergabe von mehreren Schmuckstücken und Gold.

Gegen 12.30 Uhr erschien schließlich ein falscher Mitarbeiter des Krankenhauses, um die von der Rentnerin bereitgestellten Wertgegenstände abzuholen. Der Betrüger nahm die Beute an sich und entfernte sich unerkannt.

Erst gegen 13.00 Uhr kamen der besorgten Dame Bedenken, woraufhin sie die Polizei informierte. Sofortige eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Der Abholer kann nur vage beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre, 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, humpelt leicht, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, südländisches Erscheinungsbild. Er trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die gestern im Gemeindebereich Dietersheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122 968480 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät:

- Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie sich nicht sicher sind, wer anruft, und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

​​​​​​- Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!