86. Tatfahrzeug sowie Tatverdächtiger nach Verkehrsunfallflucht ermittelt - Westend

- siehe Medieninformation vom 16.01.2026, Nr. 83

Wie berichtet, ereignete sich am Donnerstag, 15.01.2026 gegen 17:25 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine 65-jährige Polin schwer verletzt wurde, als ein Pkw mit ihr zusammenstieß. Die Münchner Verkehrspolizei hatte daraufhin einen Zeugenaufruf initiiert.

Ein Bürger wurde auf diesen von vielen Medien geteilten Zeugenaufruf aufmerksam und teilte der Polizei ein mögliches Tatfahrzeug mit. Die Polizei überprüfte die Meldung am 16.01.2026. Dabei wurde ein silberner Pkw Mercedes mit einem frischen Unfallschaden festgestellt. Der Halter ein 75-jähriger Österreicher mit Wohnsitz in München, wurde hierzu befragt und räumte ein, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug, als auch der Führerschein des 75-Jährigen wurden sichergestellt.

Die schwer verletzte Fußgängerin wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die Ermittlungen fort.

Der Zeugenaufruf ist hiermit widerrufen.