83. Verkehrsunfallflucht; Pkw fährt gegen Fußgängerin; eine Person schwer verletzt – Westend

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 17:25 Uhr, war eine 65-jährige Polin, die in München wohnhaft ist, zu Fuß auf der Hansastraße unterwegs. Im Bereich der Hausnummer 51 wollte sie die Straße überqueren.

Die 65-Jährige wurde hier von einem bislang unbekannten Pkw frontal erfasst, einige Meter mitgenommen und kam dann mehrere Meter weiter nach dem Kollisionspunkt zum Liegen. Der Pkw fuhr in Richtung der Baumgartnerstraße weiter, ohne stehen zu bleiben oder sich um die Schwerverletzte zu kümmern.

Die 65-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Sie verblieb dort stationär.

In der Folge kam es in der Hansastraße aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

84. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw, eine Person schwer verletzt - Grünwald

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 14:00 Uhr wollte eine 85-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgängerin die Tölzer Straße vom Marktplatz kommend überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 52-jährige Deutsche mit einem Pkw, Audi, die Tölzer Straße in südliche Fahrtrichtung. Auf Höhe des Marktplatz Hausnummer 5 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der querenden 85-Jährigen.

Die 85-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Für die Dauer der Aufnahme wurde die Tölzer Straße gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

85. Raubdelikt durch unbekannte männliche Person - Aubing

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 18:15 Uhr befand sich eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München auf dem Heimweg. Am Ravensburger Ring wurde ihr von einem ihr unbekannten Mann gewaltsam ihr Armschmuck entwendet.

Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort. Aufmerksame Passanten kümmerten sich um die über 80-Jährige, die durch die Tat leicht verletzt wurde. Über den Notruf 110 wurde die Polizei verständigt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg. Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, südländisches Erscheinungsbild, eine auffallend „pummelige“ Statur und klein.

Zeugenaufruf:

Wer hat am oben genannten Tag im Bereich des Ravensburger Rings (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.