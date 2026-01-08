Karlsfeld, Landkreis Dachau, 08.01.2026_Am frühen Abend des 07.01.2026 gelang es einem bislang unbekannten Täter mit der überregionalen Betrugsmasche „Schockanruf“ einen Bargeldbetrag in Höhe von 45.000 € zu erlangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

Eine 94-jährige Rentnerin aus Karlsfeld erhielt am gestrigen späten Nachmittag einen Anruf einer bislang unbekannten Täterin. Diese gab sich als Krankenhausmitarbeiterin aus und erzählte der Rentnerin einen erfundenen Sachverhalt. Demnach sei der Neffe der Dame mit einer lebensbedrohlichen schweren Erkrankung in das Krankenhaus eingeliefert worden und benötigt zur Rettung seines Lebens eine Operation. Um diese entsprechend durchführen zu können ist eine Zahlung von knapp 100.000 Euro erforderlich.

Die besorgte Seniorin stellte die erforderliche Zahlung in Aussicht, woraufhin sich ein vermeintlicher Mitarbeiter des Krankenhauses zu ihrer Wohnanschrift begab und dort einen Bargeldbetrag in Höhe von 45.000 Euro an sich nahm und anschließend unerkannt wieder verschwand.

Die Geschädigte selbst wurde anschließend noch eine weitere Stunde am Telefon gehalten. Erst nachdem die vermeintliche Krankenhausmitarbeiterin das Telefonat beendete kamen ihr bedenken und sie informierte die Polizei. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei rät:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!