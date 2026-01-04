13. Bedrohung – Aubing

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 04:35 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Heimweg. An der Kreuzung Limesstraße und Bodenseestraße hielt er hinter einem Pkw, Mercedes, an. Der Fahrer des Pkws stieg aus und bedrohte den 21-Jährigen mit einer Schusswaffe. Nach einer kurzen konfrontativen Frage, stieg der unbekannte Täter wieder in den Pkw und fuhr in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige begab sich nach Hause und verständigte über den Notruf die Polizei. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 180cm, kurze Haare, dunkel gekleidet, keine Mütze, deutsche Sprache ohne Akzent, schwarzer Daimler-Benz, Münchner Kennzeichen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

14. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch – Bogenhausen

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 15:10 Uhr, verschafften sich zwei weibliche Tatverdächtige gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen.

Aus dieser entwendeten sie Schmuckstücke und weitere Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobetrag.

Bei der anschließenden Flucht wurden sie durch einen Anwohner desselben Mehrfamilienhauses im Treppenhaus aufgehalten. Der 65-Jährige konnte eine der beiden Tatverdächtigen festhalten, wobei der anderen die Flucht aus dem Haus gelang.

Er verständigte über den Notruf die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Tatverdächtige vor Ort fest. Im Rahmen der Fahndung konnte auch die zweite Tatverdächtige im Bereich der Pfistermeierstraße festgenommen werden. Diese führte eine Handtasche mit dem Diebesgut mit. Zudem wurde Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

In der Handtasche wurden außerdem noch weitere Schmuckstücke aufgefunden, welche einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Stadtteil Lehel am selben Tag, zwischen 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr zugeordnet werden konnten. Hier wurden ebenfalls Schmuckstücke im Wert eines vierstelligen Eurobetrages entwendet.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass den beiden Tatverdächtigen auch ein weiterer Einbruch im selben Mehrfamilienhaus im Lehel zugeschrieben werden kann. Bei diesem Einbruch wurde jedoch nichts entwendet, da die Wohnung derzeit unbewohnt ist.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Die Identität der Tatverdächtigen steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert fest. Sie wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils einen Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

15. Brandfall – Bogenhausen

Am Mittwoch, 31.12.2025, zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen.

Eine Anwohnerin wurde auf den Alarm des Rauchmelders aufmerksam und stellte die brennende Wohnungstür fest. Sie informierte über den Notruf die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt.

Durch den Brand wurde die Wohnungstür sowie der Boden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen wegen der schweren Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kufsteiner Platz, Thomas-Mann-Allee, Mauerkircherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

16. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigen – Trudering

-siehe Medieninformation vom 08.12.2025; Nr. 2024

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 05.12.2025, ein 73-Jähriger aus Trudering vermisst. Zuletzt befand er sich in seiner Wohnung, im Bereich der Marianne-Plehn-Straße.

Der 73-Jährige wurde zweimal täglich von einem ambulanten Pflegedienst besucht, welcher ihn an diesem Freitag nicht in seiner Wohnung antreffen konnte. Seitdem wurde der 73-Jährige vermisst.

Neben sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei, wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person durchgeführt.

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde der 73-Jährige von einem Spaziergänger tot auf einem Feld im Bereich Feldkirchen aufgefunden. Der Spaziergänger informierte sofort über den Notruf die Polizei, welche den 73-Jährigen als den Vermissten identifizieren konnte.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 14 übernommen.

17. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Pkw-Diebstahl und anschließender Brandstiftung – Milbertshofen

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 06:50 Uhr, wurden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt von einem Passanten auf eine Rauchentwicklung in einem geparkten Pkw, BMW, in einer Tiefgarage aufmerksam gemacht. Der Passant konnte zudem eine männliche Person beobachten, welche sich durch die geöffnete Fahrertür in das Fahrzeug lehnte.

Die Polizeibeamten kontrollierten daraufhin diese Person, bei welcher sich es um einen 19-Jährigen mit tschechischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz handelt. Im Fahrzeuginneren sowie im Kofferraum wurden an verschiedenen Stellen Brandlegungen festgestellt. Die Feuerwehr wurde verständigt, die den Pkw aufgrund der Rauchgasentwicklung lediglich lüften musste.

An dem Pkw, BMW, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der 19-Jährige wurde aufgrund des Verdachts des Pkw-Diebstahls und der versuchten schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Der 19-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 übernommen.

18. Polizeieinsatz aufgrund eines aggressiven Hundes – Altstadt

Am Samstagabend, 03.01.2026, befand sich eine dreiköpfige Familie in ihrem Zimmer eines Hotels in der Altstadt. Gegen 23:30 Uhr verständigte der 35-jährige Vater über den Notruf die Polizei, dass sich der eigene Hund (Mischling) aufgrund einer offensiven Ressourcenverteidigung aggressiv gegenüber der Familie verhält. Da sich der Hund vor der Hotelzimmertür befand, konnten sie dieses nicht verlassen.

Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zu der Örtlichkeit. Ein Hundeführer mit seinem Diensthund konnte den Mischlingshund sichern. Er wurde an die Leine genommen und ein Maulkorb angelegt. Anschließend wurde er in ein Tierheim verbracht.

Bei dem Vorfall wurde keine Person verletzt.

19. Sachbeschädigung und besonders schwerer Fall des Diebstahls aus mehreren Zigarettenautomaten – Aubing / Hasenbergl

Zwischen Mittwoch 31.12.2025, gegen 20:00 Uhr, und Freitag, 02.01.2026, gegen 06:00 Uhr, wurden insgesamt vier Zigarettenautomaten in Aubing und im Hasenbergl aufgesprengt. Aus drei der vier Zigarettenautomaten konnte anschließend durch bislang unbekannte Täter das darin befindliche Bargeld, sowie Zigarettenschachteln entwendet werden. Bei einem Automaten in Aubing blieb es beim Versuch.

Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf mehrere tausend Euro. Der Entwendungsschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden.

Das Kommissariat 52 übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, besonders schwerem Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ravensburger Ring / Aubinger Straße (Aubing) sowie Linkstraße und Weitelstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

20. Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Baum; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger irakischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, den Karl-Marx-Ring in Fahrtrichtung Heinrich-Wieland-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 53c verlor der 19-Jährige auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der BMW sowie der Baum wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Karl-Marx-Ring für ca. zwei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

21. Politisch motivierte Sachbeschädigung mittels Graffiti – Schwabing

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00:20 Uhr, beschmierten drei bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Friedrichstraße in München Schwabing. Dies wurde durch Anwohner beobachtet, welche unmittelbar den Polizeinotruf 110 verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang noch nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Schmierschriften haben Fußballbezug, stehen inhaltlich im Kontext mit politischen Themen, sowie in Bezug auf die Vorfälle in der Region Israel und Palästina.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 geführt.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Unbekanntes Alter, ca. 180cm groß, 70 Kilogramm schwer, athletische Figur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedrichstraße / Hohenzollernstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.