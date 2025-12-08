2024. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-Jährigen - Hadern

Seit Freitag, 05.12.2025, wird der 73-Jährige aus Trudering vermisst. Zuletzt befand er sich in seiner Wohnung, im Bereich der der Marianne-Plehn-Straße.

Der 73-Jähre wird zweimal täglich von einem ambulanten Pflegedienst besucht, welcher in am Freitag nicht in seiner Wohnung antreffen konnte.

Der 73-Jährige leidet an einer kognitiven Erkrankung und ist gegebenenfalls örtlich und zeitlich nicht orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bisher nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/095306/index.html



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.