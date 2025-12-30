2123. Polizeieinsatz zur Silvesternacht 2025 / 2026

Damit die Münchner Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste der Landeshauptstadt auch in diesem Jahr friedlich und sicher in das neue Jahr starten, ist das Polizeipräsidium München auf den bevorstehenden Jahreswechsel entsprechend vorbereitet.

Am Mittwoch, den 31.12.2025, beginnt für das Polizeipräsidium München der Einsatz zur Silvesternacht. Zur Gewährleistung der gewohnten Sicherheit hat sich die Münchner Polizei die folgenden Kernziele gesetzt:

Aufrechterhaltung der Sicherheit der Münchner Bürgerinnen und Bürger

Frühzeitige und konsequente Unterbindung von Sicherheitsstörungen, insbesondere durch das Verwenden von Pyrotechnik und ggf. damit verbundene Gewaltdelikten

Konsequente Verfolgung von Straftaten ohne jegliche Toleranz für rechtsfreie Räume

Hierzu wird die Münchner Polizei im gesamten Stadtgebiet mit zahlreichen Kräften im Einsatz sein. Neben den regulären uniformierten und zivilen Einsatzkräften der Polizeiinspektionen werden zusätzliche Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaften sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf den innerstädtischen Bereichen.

Die Münchner Polizei überwacht konsequent die Einhaltung der durch die Landeshauptstadt München erlassenen Allgemeinverfügungen1.

Vollständiges Feuerwerksverbot in der Altstadt: Im Bereich der Fußgängerzone – vom Marienplatz (einschließlich der zuführenden Straßen) über die Kaufinger- und Neuhauser Straße bis zum Karlsplatz (Stachus) sowie am Viktualienmarkt und Rindermarkt – ist das Mitführen und Abbrennen jeglicher Pyrotechnik (Kategorien F2 bis F4) am 31.12.2025 ab 21:00 Uhr bis zum 01.01.2026 um 02:00 Uhr untersagt.

in der Altstadt: Im Bereich der Fußgängerzone – vom Marienplatz (einschließlich der zuführenden Straßen) über die Kaufinger- und Neuhauser Straße bis zum Karlsplatz (Stachus) sowie am Viktualienmarkt und Rindermarkt – ist das Mitführen und Abbrennen jeglicher Pyrotechnik (Kategorien F2 bis F4) am 31.12.2025 ab 21:00 Uhr bis zum 01.01.2026 um 02:00 Uhr untersagt. Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings: In der gesamten Umweltzone ist das Abbrennen von Pyrotechnik der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (z. B. Silvesterknaller, Böller) am gesamten 31.12.2025 sowie 01.01.2026 untersagt.

In der gesamten Umweltzone ist das Abbrennen von Pyrotechnik der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (z. B. Silvesterknaller, Böller) am gesamten 31.12.2025 sowie 01.01.2026 untersagt. Schutzbereich Tierpark Hellabrunn: Auch im Umkreis des Tierparks gilt am gesamten 31.12.2025 sowie 01.01.2026 ein striktes Abbrennverbot für Feuerwerk, um die Tiere vor Lärmbelastung zu schützen.

Die Münchner Polizei bittet alle Feiernden um ein verantwortungsbewusstes Verhalten. Freude und Jubel sind willkommen, doch die Sicherheit der Allgemeinheit steht - nicht nur für uns - an erster Stelle.

Leisten Sie den Anweisungen der Polizeikräfte stets Folge

Zeigen Sie im Bedarfsfall Zivilcourage bei beobachteten Straftaten oder Gefährdungen

Verständigen Sie bei Notfällen oder verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Polizeinotruf 110

Das Polizeipräsidium München wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch sowie einen sicheren und friedlichen Start in das Jahr 2026.

Pressemeldung des KVR München und Details zur Allgemeinverfügung: https://ru.muenchen.de/2025/246/Feuerwerk-zum-Jahreswechsel-Diese-Regeln-gelten-in-Muenchen-122112

2124. Betäubungsmitteldelikt – Aubing dre

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München, von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 45 in der Gilchinger Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in einem mitgeführten Stoffbeutel sowie seiner getragenen Hose Cannabis in nicht geringer Menge. Das aufgefundene Cannabis wurde daraufhin sichergestellt, der 20-Jährige angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und DNA-Entnahme wieder entlassen.

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein 24-Jähriger und eine 42-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, dem 20-Jährigen kurz zuvor das Cannabis verkauft hatten. Aus diesem Grund wurde von der Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Aubing beantragt und von einem Richter bestätigt.

Bei der Wohnungsdurchsuchung durch die Münchner Polizei konnten daraufhin mehrere tausend Euro Bargeld sowie diverse Betäubungsmittel und Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sowie einer Blut-, Haar- und Urinprobe durch einen Arzt, wurden der 24-Jährige und die 42-Jährige zur Vorführung beim Ermittlungsrichter der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort erließ ein Richter am Folgetag Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. Die 42-Jährige wurde wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen alle Beteiligten führt jetzt das Kommissariat 83.

2125. Einbruch in eine Wohnung – Neuhausen

Zwischen Samstag, 20.12.2025, 14:00 Uhr, und Montag, 29.12.2025, 18:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Tür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Räumlichkeiten der Wohnung wurden anschließend auf Stehlgut durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Der Wert des Beuteschadens beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in den drei Fällen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frundsbergstraße, Ruffinstraße, und Volkartstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2126. Polizeieinsatz wegen einer psychisch auffälligen Person – Perlach

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 00:30 Uhr, musste ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw an der Fritz-Erler-Straße Ecke Putzbrunner Straße verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dort wurde er von einer bis dato unbekannten Fahrradfahrerin rassistisch beleidigt. Zudem bedrohte sie den 20-Jährigen verbal und zeigte einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vor. Daraufhin informierte er den Polizeinotruf 110.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte eine 47-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Münchner Landkreis als Tatverdächtige durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde eine mitgeführte CO2-Pistole aufgefunden und sichergestellt.

Da die Tatverdächtige psychisch auffällig auf die Polizeibeamten wirkte, musste sie im Anschluss in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht werden.

Die Münchner Polizei prüft nun mögliche Verstöße nach dem Waffengesetz und dem Strafgesetzbuch.

2127. Sachbeschädigung und besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten – Neuperlach

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 20:45 Uhr, vernahm ein Mitarbeiter eines im Ostpark befindlichen Restaurants, zwei lautstarke Knallgeräusche aus dem angrenzenden Biergarten. Bei einer Nachschau konnte der Mitarbeiter feststellen, dass ein am Biergartenzaun angebrachter Zigarettenautomat aufgesprengt und vollkommen zerstört worden war. Der Mitteiler konnte zudem noch zwei Personen in Richtung der Heinrich-Wieland-Straße laufen sehen und verständigte deshalb den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung und Ergreifung der Täter.

Durch die Täter wurden mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Automaten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 13 Jahre alt, 140cm groß, schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze

Täter 2:

Kein Alter, 170 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Kapuze, schwarzer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße und Feichtstraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2128. Brand in einer Wohnung; eine Person zwischenzeitlich verstorben – Schwabing

- siehe Medieninformation vom 26.12.2025, Nr. 2107

Wie in der Medieninformation 2107 bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 25.12.2025, gegen 00:10 Uhr, zu einem Brand in einer Wohnung. Hierdurch wurde ein über 80-jähriger Bewohner verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden. Dort verstarb er am Montag, 29.12.2025, an den Folgen seiner Verletzungen.

Das Kommissariat 13 ermittelt weiterhin zur Brandursache.