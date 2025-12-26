2104. Einbruch in ein Reihenhaus – Neuhausen/Nymphenburg

Zwischen dem 20.12., 17.00 Uhr und dem 23.12.2025, 12.50 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus einbrechen, bei dem sie auf einem dortigen Balkon eine Balkontüre gewaltsam öffnen konnten.

Die Täter durchsuchten die Räume und konnten Schmuck und Bargeld (im Wert von mehreren Tausend Euro) entwenden. Nach der Tat konnten sich die Täter unerkannt entfernen.

Als die Anwohner in das Haus zurückkehrten, wurde sofort der Polizeinotruf 110 alarmiert.

Vor Ort wurden sofort Spurensicherungsarbeiten von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zambonini-/Nederlinger Straße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2105. Zusammenstoß von zwei PKW; vier Personen werden verletzt – Laim

Am Mittwoch, 24.12.2025 gegen 15.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger mit Wohnsitz in München (deutsche und irakische Staatsbürgerschaft) mit einem BMW-Pkw auf der Landsberger Straße stadtauswärts.

Die Kreuzung mit der Wotanstraße wollte er mit dem Fahrzeug geradeaus überqueren. Dabei missachtete er nach den ersten Erkenntnissen die dortige rote Ampel.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger mit Wohnsitz in München (mit italienischer Staatsbürgerschaft) mit einem Mercedes-Pkw auf der Landsberger Straße stadteinwärts. In dem Mercedes-Pkw befanden sich noch zwei Mitfahrer.

Der 49-jährige bog mit dem Pkw in die Wotanstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der BMW-Pkw noch gegen einen dortigen Lichtmasten geschleudert.

Alle vier unfallbeteiligten Personen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro. Der 33-jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrssperrungen und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

2106. Brand in einem Wohnhaus, eine Person wird verletzt - Aschheim

Am Dienstag, 23.12.2025, gegen 20.10 Uhr, alarmierten Zeugen den Notruf und teilten mit, dass es in einer Doppelhaushälfte brennen würde. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu der Örtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem dortigen Erdgeschoss löschen.

Dabei trafen die Einsatzkräfte auf eine über 80-jährige Bewohnerin, die Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation erlitten hatte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen.

2107. Brand in einer Wohnung; eine Person wird verletzt - Schwabing

Am Donnerstag, 25.12.2025 gegen 00.10 Uhr alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf und teilte mit, dass er aus einer Nachbarwohnung einen Feuermelder hören würde und auch Hinweise für einen Brand bemerkte.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und traf in der Wohnung auf einen über 80-jährigen Bewohner, der Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte.

Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

2108. Sachbeschädigung durch Graffiti - Schwabing/Maxvorstadt

Am Mittwoch, 24.12.2025 gegen 00:20 Uhr bemerkte ein Zeuge eine größere Personengruppe (über 20 Personen), die sich im Bereich Georgen- und Tengstraße befand.

Personen aus dieser Gruppe beschmierten dabei Hauswände mit Schriftzügen in roter Farbe.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zu der Örtlichkeit geschickt. Die Beamten trafen dort auf über 35 Personen (männlich, deutsche Staatsbürger und mit verschiedenen Wohnsitzen in Bayern). Alle Personen waren Anhänger des Fußballvereins FC Bayern München.

In den umliegenden Straßen konnten um die zehn Graffiti mit Fußball-Bezug festgestellt werden. Dafür Tatverantwortliche konnten vor Ort nicht zugeordnet werden. Alle Personen wurden kontrolliert und erhielten danach Platzverweise. Eine Spraydose mit roter Farbe konnte in der Nähe aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti führt das Kommissariat 23.

2109. Polizeieinsatz wegen Störung einer Vorstellung - Maxvorstadt

Am Donnerstag, 25.12.2025 gegen 20.50 Uhr fand in einer Veranstaltungsörtlichkeit eine Zirkusvorstellung statt. Plötzlich standen mehrere Personen, die sich als Zuschauer im Publikum befanden, auf und rannten teilweise in die Manege. Sie hielten Banner hoch (mit Aufschriften aus dem Bereich Tierschutz Aktivismus).

Durch Mitarbeiter des Veranstalters wurde die Aktion gestoppt. Die Personen wurden aus dem Zuschauerbereich entfernt, aus dem Gebäude gebracht und dort festgehalten. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, konnte sich ein Teil der Aktivisten bereits entfernen.

Zwei Personen (ein 20-jähriger mit Wohnsitz in Nürnberg und ein 56-jähriger mit Wohnsitz in München) wurden wegen Hausfriedensbruch und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. Zwei Banner wurden sichergestellt.

Bei sofort aufgenommenen Fahndungsmaßnahem konnten keine weiteren Aktivisten festgestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen.

Es waren über zehn Streifen der Münchner Polizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.