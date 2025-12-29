2116. Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person – Unterhaching

-Siehe Medieninformation vom 28.12.2025, Nr. 2115

Wie bereits berichtet, alarmierten am Samstag, 27.12.2025, gegen 23:45 Uhr, mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass sich eine Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schon länger sehr laut und aggressiv verhalten würde. Sofort wurden mehrere Streifen zu dem Wohnhaus geschickt. Die Beamten konnten an der Wohnungstüre kurz mit dem dort wohnenden 59-jährigen Deutschen Kontakt aufnehmen. Danach versperrte der Mann die Tür und verhielt sich weiterhin laut und aggressiv.

Daraufhin wurde das Haus von den Einsatzkräften umstellt, die Wohnung gesichert und es wurde versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Als der 59-Jährige später die Wohnungstür öffnete, konnte er von Einsatzkräften überwältigt werden. Anschließend wurde er in Begleitung der Polizei vom Rettungsdienst aufgrund seines gefährdenden Verhaltens zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Von dort wurde er am Sonntag, 28.12.2025, wieder entlassen.

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 23:50 Uhr, informierte ein Zeuge erneut den Polizeinotruf 110, dass der 59-Jährige wieder in seiner Wohnung randaliere. Erneut umstellten die Einsatzkräfte das Wohnhaus und sicherten die Wohnung des 59-Jährigen.

Der 59-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon auf und warf Glasflaschen, Rasierklingen sowie einen Wurfstern nach den Polizeibeamten. Dabei wurde keiner verletzt.

Im Anschluss konnte der 59-Jährige durch Kräfte eines Unterstützungskommandos des Polizeipräsidiums München gesichert und festgenommen werden. In seiner Wohnung konnten weitere Rasierklingen und ein Wurfstern aufgefunden und sichergestellt werden.

Anschließend wurde er erneut aufgrund seines gefährdenden Verhaltens zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Polizei.

2117. Mehrere Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus – Lehel

Am Freitag, 26.12.2025, zwischen 20:00 Uhr und 20:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Die Räumlichkeiten der Wohnungen wurden anschließend durchsucht.

Aus mindestens einer der drei Wohnungen nahmen der oder die unbekannten Täter Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags an sich.

Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen in den drei Fällen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Isartorplatz, Thierschstraße und Liebherrstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2118. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Waldperlach

In der Zeit von Dienstag, 23.12.2025, 16:00 Uhr, bis Samstag, 27.12.2025, 15:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über eine Tür gewaltsam Zutritt in das Anwesen einer Doppelhaushälfte. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Stehlgut.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme von Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Bauernwald und Leoprechtingstraße (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2119. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls – Pasing

Am Donnerstag, 25.12.2025, 16:30 Uhr, öffneten in einem Schwimmbad drei Täter gewaltsam mehrere Umkleidespinde und entwendeten darin befindliche Gegenstände.

Durch einen Angestellten konnten die Täter bei der Tatausführung beobachtet werden, weshalb umgehend der Polizeinotruf 110 informiert wurde. Eine eintreffende Polizeistreife konnte die drei Tatverdächtigen, alle 14 Jahre und mit Wohnsitzen in München (2x bulgarische, 1x deutsche Staatsangehörigkeit), noch im Schwimmbad antreffen und vorläufig festnehmen. Teile der Tatbeute konnten bei den Tatverdächtigen aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Bankkarten und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Die drei Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeiinspektion verbracht und nach Anzeigenerstattung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen etwas entwendet wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2120. Sachbeschädigung durch Graffiti – Obergiesing

Am Montag, 29.12.2025, gegen 04:30 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 über eine männliche Person, welche gerade an einer Unterführung in der Balanstraße die Wände mit Graffiti beschmierte.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten drei frische Graffitis feststellen. Der Täter hatte sich zwischenzeitlich von der Tatörtlichkeit entfernt, wurde jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich auf einem Fahrrad fahrend von einer Polizeistreife angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Deutsch-Griechen mit Wohnsitz in München. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme beim 22-Jährigen durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde zudem unterbunden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der 22-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr angezeigt und nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Polizei.

2121. Widerstand gegen Polizeibeamte; sechs Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 15:15 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter der Notaufnahme einer Münchner Klinik über den Notruf 110 die Polizei über eine randalierende Person.

Umgehend begab sich eine Polizeistreife zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnten sie einen 31-Jährigen mit italienisch-brasilianischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen, welcher gerade einen 28-jährigen und einen 30-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter des Klinikums körperlich angriff und ins Gesicht schlug.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand und attackierte die eingesetzten Polizeibeamten u.a. mit Faustschlägen. Aus diesem Grund mussten weitere Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert werden, um den 31-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Zudem beleidigte der 31-Jährige die Polizeibeamten verbal.

Bei dem Vorfall wurden neben den beiden Sicherheitsdienstmitarbeitern zudem drei Polizeibeamte und der Verursacher verletzt. Die Polizeibeamten mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Der 31-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeiinspektion verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Körperverletzung übernimmt das Kommissariat 24.

2122. Brand an einem Kraftfahrzeug – Freimann

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 03:00 Uhr, bemerkten Zeugen einen geparkten Pkw, BMW, der auf einem abgesperrten Abstellplatz eines Firmenunternehmens in der Heidemannstraße, in Brand stand.

Die Zeugen löschten daraufhin eigenständig das Feuer mit mehreren Feuerlöschern.

Erst gegen 10:00 Uhr informierte der Fahrzeugeigentümer, nachdem er durch die Zeugen über den Brand an seinem Fahrzeug in Kenntnis gesetzt worden war, die Polizei über diesen Vorfall.

Der Pkw brannte durch das Feuer fast vollständig aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Nach den ersten Ermittlungen der Münchner Polizei wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Heidemannstraße oder in deren näherer Umgebung (Freimann) aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.