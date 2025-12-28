2110. Verkehrsunfall; eine Person verletzt und sechs Pkw beschädigt – Trudering

Am Samstag, 27.12.2025. gegen 13:05 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in der Schweiz und schweizer Staatsangehörigkeit mit einem Pkw, Mercedes, auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts. In dem Fahrzeug befand sich noch eine 22-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige von der Fahrspur ab und kollidierte mit zwei am dortigen Fahrbahnrand geparkten Pkw. Eines dieser beiden Fahrzeug wurde dadurch auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Diese Dynamik wiederholte sich noch mehrfach. Insgesamt wurden sechs Pkw beschädigt (neben dem Mercedes des Unfallverursachers noch zwei Hyundai, ein Audi, ein BMW und ein Opel). Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Riem) hat den Unfall aufgenommen.

Der 21-Jährige wurden wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

2111. Einbruch in ein Reihenhaus – Neuhausen-Nymphenburg

Zwischen Freitag, 19.12.2025, gegen 19:30 Uhr, und Donnerstag, 25.12.2025, gegen 17:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus einbrechen, wo sie die Eingangstür gewaltsam öffnen konnten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Ermittlungen eine Armbanduhr und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Während der Tat befanden sich keine Bewohner im Haus. Einer Zeugin fiel auf, dass die Haustür beschädigt war und verständigte die Bewohner, welche daraufhin zu dem Haus fuhren, die Tat feststellten und die Polizei alarmierten.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kratzerstraße, Tizianstraße und Klugstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2112. Einbruch in ein Wohnhaus – Gräfelfing

Am Donnerstag, 25.12.2025, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus einbrechen, wo sie ein Fenster gewaltsam öffnen konnten. Dadurch gelangten sie in das Haus und durchsuchten die Räume.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden Armbanduhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Während der Tat befanden sich in dem Haus keine Bewohner. Aufmerksame Nachbarn bemerkten Auffälligkeiten, woraufhin die Bewohner und die Polizei informiert wurden.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wandlhamerstraße, Schlehdorfer Straße und Aribostraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2113. Versuchtes Raubdelikt – Untergiesing-Harlaching

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 07:10 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Lebensmittelgeschäft. Die Täter forderten von den beiden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Eine der beiden Angestellten hatte den Eindruck, dass einer der beiden Täter einen Gegenstand (wie eine Pistole) in einer Hosentasche mitführen würde.

Die Angestellten sagten, dass sie kein Geld in dem Geschäft verfügbar hätten. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Sofort wurde der Polizeinotruf 110 alarmiert, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, an welchen über zehn Streifen beteiligt waren und die ca. eine Stunde andauerten. Diese Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180-190 cm, jugendliches Aussehen, helle Hautfarbe, dunkle Jogginghosen, dunkle Jacken, mit Schal im Gesicht maskiert, sprachen mit osteuropäischem Akzent

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pilgersheimer Straße und am Jakob-Gelb-Platz (Untergiesing) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2114. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Freimann

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger (irakischer Staatsbürger mit Wohnsitz in München) mit einem Pkw, VW, auf der Maria-Probst-Straße. Der 30-Jährige wollte die Kreuzung mit der Lotte-Banz-Straße geradeaus mit dem Fahrzeug überqueren und die dortige Ampel zeigte für ihn grünes Licht.

Zur gleichen Zeit wollte ein 54-jähriger Fußgänger (bulgarischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) die Fahrbahn der Maria-Probst-Straße an der Kreuzung überqueren. Die dortige Fußgängerampel zeigte für ihn rotes Licht. Es kam zu einem Zusammenstoß des Fahrzeuges mit dem Fußgänger, wobei der Fußgänger verletzt wurde.

Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

2115. Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person – Unterhaching

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 23:45 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass sich eine Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schon länger sehr laut und aggressiv verhalten würde. Sofort wurden mehrere Streifen zu dem Wohnhaus geschickt. Die Beamten konnten an der Wohnungstüre kurz mit dem dort wohnenden 59-jährigen Deutschen Kontakt aufnehmen. Danach versperrte der Mann die Tür und verhielt sich weiterhin laut und aggressiv.

Aufgrund vorangegangener Einsatzsituationen gab es Erkenntnisse, dass sich der Mann bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig und sehr aggressiv verhielt. Daraufhin wurde das Haus von den Einsatzkräften umstellt, die Wohnung gesichert und es wurde versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Als der 59-Jährige später die Wohnungstür öffnete, konnte er von Einsatzkräfte überwältigt werden. Dabei verhielt er sich weiterhin sehr aggressiv und musste von den Polizeibeamten gefesselt werden. In der Wohnung wurden noch mehrere Klingen von Teppichmessern sowie ein Wurfstern aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt und der 59-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Anschließend wurde er in Begleitung der Polizei vom Rettungsdienst aufgrund seines gefährdenden Verhaltens zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.