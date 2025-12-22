2096. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach mehreren Wohnungseinbrüchen – Stadtgebiet München

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 17:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Münchner Einsatzhundertschaft, im Bereich der Sonnenstraße einen 40-jährigen Ukrainer mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, sowie einen 35-jährigen Ukrainer mit Wohnsitz in München. Beide Personen waren dort als Fußgänger mit Rucksäcken unterwegs. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten in den mitgeführten Rucksäcken Einbruchswerkzeug, Messer und spurenvermeidende Ausrüstungsgegenstände sowie im Rucksack des 40-Jährigen zusätzlich Uhren und Schmuck aufgefunden werden. Da Beide keinerlei Eigentumsnachweise für den Schmuck und die Uhren vorweisen konnten, wurden sie zur weiteren Abklärung auf eine Dienststelle verbracht.

Der 40-Jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Der 35-Jährige wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst wieder entlassen.

Durch umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats 53 konnte in den Morgenstunden des darauffolgenden Tages den beiden Tatverdächtigen ein Wohnungseinbruchdiebstahl in Hadern nachgewiesen werden. Dort drangen die Tatverdächtigen gewaltsam über die Terrassentüre in ein Anwesen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Aufgrund dessen wurde am Freitag, dem 19.12.2025, durch einen Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 40-Jährigen und den 35-Jährigen erlassen.

Der 35-Jährige wurde daher am Samstag, 20.12.2025, gegen 00:10 Uhr, an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen.

Beide Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Zum aktuellen Zeitpunkt können den zwei festgenommenen Tatverdächtigen neben dem Einbruch in Hadern vier weitere Wohnungseinbrüche im Tatzeitraum vom 01.12.2025 bis 18.12.2025 in Feldmoching, Freimann, Obergiesing und Bogenhausen zugeordnet werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat 53 übernommen.

2097. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Ismaning

Am Samstag, 20.12.2025, zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurden die Zimmer durchsucht und Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrags entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Als die Hausbewohner zurückkehrte und den Einbruch bemerkten verständigten sie umgehend den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Böhmerwaldstraße, Am Föhringer Hang, und Unterföhringer Straße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2098. Einbruch in eine Apotheke – Nymphenburg

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.12.2025, gegen 18:30 Uhr, bis Freitag, 19.12.2025, gegen 04:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Glasschiebetür Zugang zu einer Apotheke in Nymphenburg.

Im Inneren wurden die Registrierkassen im Verkaufsraum geöffnet und das darin befindliche Bargeld sowie ein Möbeltresor samt Inhalt entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme der Tatbeute.

Als ein Mitarbeiterin den Einbruch bemerkte verständigte sie den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Niemrodstraße, Nibelungenstraße Nodungstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2099. Erfolgreiche Fahndung nach vermisstem 17-Jährigen – Am Hart

Seit Sonntag, 21.12.2025, 17:05 Uhr, wurde ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Der 17-Jährige, welcher an einer neuronalen Entwicklungsstörung leidet, war mit seiner Mutter im Bereich der Panzerwiese spazieren. Dort erschrak sich der 17-Jährige vor zwei bellenden Hunden, woraufhin der 17-Jährige Angst bekam und davon rannte.

Aufgrund dessen informierte die Mutter den Polizeinotruf 110. Umgehend wurde durch die Münchner Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung und umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, wobei unter anderem ein Personensuchhund unterstützte.

Der 17-Jährige konnte schließlich gegen 21:05 Uhr durch Polizeibeamte unverletzt in der Neuherbergstraße angetroffen und seiner Mutter übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.