1983. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 16-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Hamburg, mit zwei Freunden beim Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli.

Als die Gruppe nach dem Fußballspiel am Hauptbahnhof ein Lokal besuchen wollten, stellten sich drei Männer ihnen in den Weg und fragten sie, ob sie etwas mit Fußball zu tun hätten. Da der 16-Jährige ahnte, dass es diesbezüglich Probleme geben könnte, verneinte er die Frage, war aber durch seine Umhängetasche mit der Aufschrift des FC St. Pauli erkennbar.

Daraufhin griff einer der Männer unvermittelt nach der Tasche und nahm den 16-Jährigen in den Schwitzkasten. Anschließend zog er mit Gewalt die Umhängetasche über den Kopf. Nachdem sich der 16-Jährige vom Angreifer entfernen konnte, bat er diesen ihm wenigstens Ausweis und Fahrkarten zu überlassen, woraufhin der Täter den Inhalt der Tasche auf den Boden warf, jedoch Bargeld und Tasche bei sich behielt.

Anschließend lief der 16-Jährige mit seinen Sachen vom Tatort weg. Auch der Täter und seine Begleiter konnten sich anschließend unerkannt entfernen.

Der 16-Jährige informierte daraufhin den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergaben keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1984. Einbruch in Wohnung – Sendling

Am Montag, 01.12.2025, zwischen 12:00 Uhr und 15:50 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sendling ein.

Der oder die Täter entwendeten aus der Wohnung einen Tresor und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Tresor befanden sich Bargeld und Schmuck.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße, Landaubogen und Garmischer Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1985. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 01.12.2025, gegen 12:10 Uhr, fuhr eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit ihrem Honda Pkw, auf der Cosimastraße stadteinwärts. Sie beabsichtigte an der Kreuzung zum Fritz-Meyer-Weg links in diesen einzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr eine Straßenbahn die Cosimastraße in gleiche Richtung.

Beim Abbiegevorgang kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Trambahnfahrer sowie die Insassen der Trambahn blieben unverletzt.

Durch den Zusammenstoß kam es an beiden Fahrzeugen zum Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Cosimastraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1986. Mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle – Feldmoching

Fall 1:

Am Montag, 01.12.2025, gegen 14:00 Uhr, konnten zwei unbekannte Personen durch Zeugen beobachtet werden, welche zunächst an einem Einfamilienhaus klingelten und sich im Weiteren auffällig um das Haus bewegten. Kurz darauf begaben sich die zwei Personen an die Gebäuderückseite und versuchten anschließend mit Gewalt in das Gebäude zu gelangen. Ein Zeuge rief daraufhin den Tätern zu, dass er die Polizei verständigen werde. Auf Grund dessen entfernten sich beide Täter vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm, hellhäutig; dunkel gekleidet, graue Mütze, Handschuhe, führte dunkelgrünen Rucksack mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 170 cm, hellhäutig; dunkel gekleidet, schwarze Mütze, führte dunkelgrauen Rucksack mit sich

Fall 2:

Am Montag, 01.12.2025, zwischen 09:30 Uhr und 15:10 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Hier verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Auf Grund der örtlichen Nähe kann ein Zusammenhang beider Taten nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen werden in beiden Fällen durch das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Dülferstraße bis zur Hochlandstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.