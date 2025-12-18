SCHWANDORF. Vergangene Woche meldete sich ein 10-jähriger Junge bei der Polizei und gab an, dass er von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und überfallen worden sein soll. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Jetzt hat der Junge gegenüber der Polizei eingeräumt, dass der Fall nur erfunden ist.

Der Junge meldete vergangene Woche einen vermeintlichen Überfall mit einem Messer auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt in Richtung Bahnhof in Schwandorf. Die Kriminalpolizei Amberg hat umgehend die Ermittlungen übernommen und ist unter anderem mit einem Zeugenaufruf sowie einer Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit gegangen.

In einer erneuten Befragung hat der Junge nun zugegeben, dass der ganze Vorfall von ihm erfunden worden sei und es weder den Angriff noch die unbekannte Person gegeben habe. Als Grund wurden innerfamiliäre Schwierigkeiten angegeben.

Strafrechtliche Konsequenzen muss der Junge nicht erwarten, da er nach deutschem Recht noch strafunmündig ist und daher nicht strafrechtlich verfolgt wird. Das Jugendamt wurde durch die Polizei informiert.