SCHWANDORF. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 10-jähriger Junge von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und überfallen. Der Junge konnte flüchten. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember, ging ein 10-jähriger Junge gegen 16:20 Uhr vom Weihnachtsmarkt in Richtung Bahnhof. In der Augustinstraße, auf Höhe der Hausnummer 23, überholte ein bislang unbekannter Mann den Jungen von hinten, stoppte diesen und zog ein Messer aus der Jackentasche. Er drängte den 10-Jährigen in eine Hofeinfahrt und forderte Geld. Der Junge duckte sich weg und flüchtete in Richtung Bahnhof. Dort stieg er in einen Bus ein und kontaktierte seinen Vater.

Der Junge wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Bei seiner Flucht hat der 10-Jährige vier Personen im Bereich der Feuerwehr Schwandorf gesehen. Diese sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg melden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 1,73 m groß

30-35 Jahre alt

südländisches Aussehen

hat einen Sprachfehler – Anstatt „d“ ein „g“

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und unter anderem eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Diese brachte bislang kein Ergebnis.

Haben Sie am Donnerstag, 11.12.25, gegen 16:20 Uhr im Bereich der Augustinstraße in Schwandorf verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennen Sie die beschriebene Person? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.