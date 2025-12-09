2025. Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten – Hasenbergl

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 01:40 Uhr, vernahm eine Anwohnerin ein lautes Detonationsgeräusch, woraufhin sie den Polizeinotruf verständigte. Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Wie sich herausstellte, kam es in der Kugystraße zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Der Zigarettenautomat war an einer steinernen Garagenwand angebracht. Durch die Wucht der Detonation wurde der Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und die Vorderseite beschädigt.

Die Anwohnerin konnte unmittelbar nach der Tat eine Gruppe von mehreren Jugendlichen beobachten, die in Richtung Schleißheimer Straße flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kugystraße und Schleißheimer Straße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2026. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Ramersdorf-Perlach

Am Montag, 08.12.2025, gegen 12:10 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Pkw auf der Carl-Wery-Straße in Richtung Innenstadt.

Auf Höhe der Carl-Wery-Straße 34 betrat eine 20-jährige deutsche Fußgängerin mit Wohnsitz in München die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 20-Jährigen und dem Pkw der 24-Jährigen.

Die 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2027. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Schwabing

Am Montag, 08.12.2025, gegen 14:15 Uhr, befand sich eine 37-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Lerchenauer Straße.

Dort fasste ihr ein 45-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, an das Gesäß. Diese Handlung begleitete er mit einer sexuellen Äußerung. Im Anschluss flüchtete er.

Die 37-Jährige verständigte daraufhin den Polizei-Notruf. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige an einem nahegelegenen U-Bahnhof angetroffen und festgenommen werden.

Nach der Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung wurde der 45-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

2028. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Feldmoching

Am Montag, 08.12.2025, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eines über 90-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und erzählte dem über 90-Jährigen, dass er aufgrund eines Wasserrohrbruches die Wasserleitung in der Wohnung überprüfen müsste.

Der über 90-Jährige gewährte dem bislang unbekannten Täter gutgläubig Zutritt zu seiner Wohnung und begab sich mit ihm gemeinsam in das Badezimmer. Der Täter wies den über 90-Jährigen an, im Badezimmer zu warten, bis er wiederkomme.

In dieser Zeit durchsuchte der vermeintliche Handwerker die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrages. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchtete der unbekannte Täter im Anschluss aus der Wohnung.

Wenige Zeit später bemerkte der Senior das Fehlen der Wertgegenstände und verständigte den Polizeinotruf.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemerschmidstraße, Rainfarnstraße und Weitlstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2029. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Fällen von Einbruchsdiebstählen – Stadtgebiet München

siehe Medieninformation vom 03.10.2025, Nr. 1596

Wie bereits berichtet, verschaffte sich am Sonntag, 17.08.2025, zwischen 00:00 Uhr und 12:45 Uhr, ein damals unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in Neuhausen. Ohne Beute entfernte er sich damals vom Tatort.

Aufgrund umfangreicher Spurensicherungsmaßnahmen konnte mittlerweile ein 39-Jähriger mit italienisch-türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Am Montag, 08.12.2025, gelang es Polizeikräften, den 39-Jährigen in der Landsberger Straße aufgrund eines richterlich angeordneten Unterbringungshaftbefehls festzunehmen. Er wurde im Anschluss einer Entziehungsanstalt in Niederbayern überstellt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen des Kommissariats 52 konnten dem 39-Jährigen im Zeitraum von August bis Dezember 2025 neun weitere Fälle von Einbruchdiebstählen in Gaststätten, Spielhallen und sonstigen gewerblich genutzten Objekten, nachgewiesen werden. Der dadurch entstandene Beuteschaden beträgt einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

2030. Größerer Polizeieinsatz nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus – Trudering

Am Montag, 08.12.2025, gegen 17:35 Uhr, konnten zwei Anwohner, ein 34-Jähriger und eine 32-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit, einen versuchten Einbruch in ein benachbartes Einfamilienhaus beobachten. Der 34-Jährige sprach die beiden Täter daraufhin an, welche sofort die Flucht ergriffen.

Im Anschluss verfolgte der 34-Jährige die Täter zu Fuß, weshalb er von einem der Täter körperlich angegriffen wurde, so dass dieser durch einen Tritt zu Boden fiel und verletzt wurde. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Der 34-Jährige verständigte zwischenzeitlich über den Notruf die Polizei. Eine Vielzahl von Polizeistreifen begab sich sofort zur Fahndung nach den flüchtigen Tätern zum Einsatzort. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf die Täter. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der 34-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 30 Jahre, 165 cm, korpulent, osteuropäisches Erscheinungsbild, Glatze, rundes Gesicht; dunkel gekleidet

Täter 2:

Männlich, 25 Jahre, 180 cm, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, mittellange Haare, evtl. mit Bart; schwarz gekleidet, schwarz-weißer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwedensteinstraße und Schrammingerweg (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.