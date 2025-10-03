1590. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Obersendling

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 19:25 Uhr, war ein 35-Jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München auf dem Weg zum Müllhäuschen seiner Wohnanlage.

Neben dem Müllhäuschen stand eine männliche Person, die sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Trotz der Aufforderung des 35-Jährigen, dies zu unterlassen, setzte der Täter die Handlungen fort. Der 35-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen, einen 36-Jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München noch vor Ort festnehmen. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1591. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Bosnier mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Ford, im verkehrsberuhigten Bereich des Freda-Wuesthoff-Weges. Unvermittelt fuhr ein 2-jähriges deutsches Kind mit Wohnsitz in München mit einem Laufrad vor den Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1592. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern; eine Person verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 32-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Georgenstraße in Richtung Winzererstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung Georgenstraße und fuhr von dort unvermittelt in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrradfahrern.

Die 32-Jährige wurde hierdurch verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Das Fahrrad der 32-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1593. Verkehrsunfall mit E-Scooter; eine Person verletzt – Pasing

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 22:20 Uhr, fuhr eine 26-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf der Peter-Vischer-Straße in Richtung Offenbachstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 26-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte mit diesem. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, BMW.

Ein Zeuge, der den Vorfall mitbekam, alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden.

Durch den Sturz wurde die 26-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da die 26-Jährige auf die eingesetzten Polizeibeamten einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein der 26-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Der E-Scooter sowie der Pkw wurden leicht beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die 26-Jährige wurde wegen einer Trunkenheit im Verkehr angezeigt sowie Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Einflusses von Betäubungsmitteln.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise der Polizei: Alkoholfahrten bei E-Scootern

Da es sich bei den Elektrokleinstfahrzeugen, worunter neben den E-Scootern auch die sogenannten Segways fallen, um Kraftfahrzeuge handelt, gelten auch die Regeln bezüglich Alkohol und Drogen für Kraftfahrzeuge, insbesondere die 0,5 Promille-Grenze. Aber bereits ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, sofern eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gegeben ist. Ab. 1,1 Promille liegt eine absolute Fahruntüchtigkeit vor.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Schutzhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Schutzhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Nutzern von E-Scootern entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1594. Einbruch in eine Wohnung – Nymphenburg

Am Dienstag, 30.09.2025, gegen 17:10 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 von einer Hausbewohnerin in Nymphenburg mitgeteilt, dass sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft hatte. Es wurden mehrere Räume durchwühlt sowie Goldschmuck entwendet.

Die Bewohnerin konnte den Täter noch auf der Flucht durch ihren Garten wahrnehmen. Anschließend flüchtete dieser mit einem Fahrrad zunächst auf die Laimer Strasse und dann weiter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre, westeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175-180cm, kurze, dunkelbraune Haare; trug eine dunkle Jacke und Handschuhe; fuhr auf einem roten Fahrrad

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zuccalistraße, Laimerstraße und Hippmannstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1595. Körperverletzungsdelikt; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 01:40 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in Schwabing. Hierbei wurden ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München sowie ein 35-Jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München von einem bislang unbekannten Täter angegriffen.

Der 58-Jährige wurde unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige wurde nicht verletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Täter zuvor in einer Spielothek auf.

Der verletzte 58-Jährige trug zur Tatzeit ein auffälliges schwarzes Basecap, hat eine hagere Statur, ist ca. 180 cm groß und war schwarz gekleidet. Er war in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die eine schwarz-weiße Kopfbedeckung trug. Der Tatort befindet sich unweit des Schachbrett-Kiosk, der um diese Zeit stark frequentiert war.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm, zwei Tätowierungen am Hals

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Münchner Freiheit, unweit des Schachbrett-Kiosk, (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1596. Ermittlung eines Tatverdächtigen aufgrund DNA-Abgleich nach Einbruch in Gaststätte – Neuhausen

In der Zeit von Sonntag, 17.08.2025, gegen 00:00 Uhr und 12:45 Uhr, verschaffte sich ein 39-jähriger mit italienischer und türkischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in Neuhausen. Nach einer Stehlgutsuche entfernte er sich ohne Beute aus dem Restaurant.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eine gesicherte tatrelevante DNA-Spur konnte mittels DNA-Abgleich zu dem 39-Jährigen führen. Der Aufenthaltsort des 39-Jährigen ist derzeit unbekannt. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen fort.