Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und dem Polizeipräsidium Oberfranken

BAYREUTH. Rund drei Monate, nachdem falsche Polizeibeamte von einer 87-Jährigen Bargeld und Schmuck ergaunerten, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Am Freitag, den 29. August 2025, klingelten die beiden Männer bei der 87-Jährigen an der Wohnungstür und ergaunerten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die anschließende akribische Ermittlungsarbeit und eine durch die Kriminalpolizei Bayreuth gesicherte Fingerspur führte die Beamten auf die Fährte von zwei Männern aus Bielefeld.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth, nahmen Polizisten aus Bielefeld den 24-jährigen Deutsch-Griechen und den 22 Jahre alten Deutschen Ende November vorläufig fest.

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bielefeld erließ Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen, die sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befinden.

