BAYREUTH. Zwei Unbekannte ergaunerten am Freitag Schmuck von einer 87-Jährigen. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagmittag klingelte bei der 87-jährigen Bayreutherin das Telefon. Angeblich meldeten sich ein Polizist und eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts – tatsächlich jedoch die Täter. Sie erzählten der Seniorin, dass Einbrecher unterwegs seien, die bereits ihr Haus fotografiert hätten. Es bestehe nun der Verdacht, dass bei ihr eingebrochen werden solle.

Gegen 12 Uhr erschienen die Betrüger – angebliche Polizisten – an der Wohnung der Rentnerin in der Schlierseestraße. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der Komplize das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend.

Die beiden Männer sollen zwischen 25 und 35 Jahre alt gewesen sein. Einer trug ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose. Nach der Tat nutzten sie vermutlich ein weißes Fahrzeug der Marke Ford, bei dem die Batterie leer war und überbrückt werden musste.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise:

Wer hat am Freitagmittag verdächtige Personen in der Schlierseestraße in Bayreuth beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

Die Polizei Oberfranken weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin:

Bei dieser Betrugsmasche handelt es sich um ein bekanntes Vorgehen, das gezielt auf ältere Menschen abzielt, um sie um ihr Vermögen zu bringen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Schutz vor solchen Tätern: