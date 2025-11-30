1970. Verkehrsunfall zwischen zwei PKW; zwei Personen verstorben – Milbertshofen

Am Samstag, 29.11.2025 gegen 20:05 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit mit einem PKW, Porsche die Schleißheimer Straße stadtauswärts entlang. Als Beifahrerin befand sich eine 19-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München im Fahrzeug.

Zeitgleich befuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg und bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit die Schleißheimer Straße mit einem PKW, Renault in entgegengesetzte Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 48-Jähriger und auf dem Rücksitz ein 21-Jähriger, beide ebenfalls mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Der Fahrer des Renault beabsichtigte, nach links in die Max-Diamand-Straße abzubiegen.

Als der Räumungspfeil an der Kreuzung für den 27-Jährigen grün zeigte und er in die Max-Diamand-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW.

Durch den Aufprall überschlug sich der Porsche und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden die Insassen beider Fahrzeuge, bis auf den 19-Jährigen Fahrer des Porsche, verletzt. Die 19-Jährige und der 27-Jährige wurden jeweils verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der 48-Jährige und der 21-Jährige wurden jeweils schwerst verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Dort verstarben beide im Laufe des Abends.

Am Renault entstand durch den Unfall ein Totalschaden, am Porsche entstand ein hoher Sachschaden.

Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt und beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

1971. Verkehrsunfall, PKW kollidiert mit Baum; eine Person verletzt – Garching

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 03:15 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München und rumänischer Staatsangehörigkeit mit einem Kleintransporter, Mercedes die Umgehungsstraße in Garching in Richtung Schleißheimer Straße entlang. Auf Höhe der Wasserturmstraße kam der 43-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Aufgrund dessen kippte der Transporter um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug sowie am Baum entstand insgesamt ein Schaden in Höhe eines fünf-stelligen Betrages.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.

1972. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Bogenhausen

Am Donnerstag, 27.11.2025 gegen 22:15 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Gemeinschaftsunterkunft in Bogenhausen. Ein 30-Jähriger mit aserbaidschanischer und ukrainischer Staatsangehörigkeit geriet dabei im weiteren Verlauf mit einem 44-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit (beide mit Wohnsitz in München), in eine körperliche Auseinandersetzung.

Dabei würgte der 30-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen den 44-Jährigen. Dieser konnte anschließend die Örtlichkeit verlassen und den Notruf wählen. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte konnten den 30-Jährigen in einem Zimmer der Unterkunft antreffen. Nach der Aufforderung, dieses zu verlassen, leistete er vehementen Widerstand gegen die Festnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten.

Bei dem Widerstand wurde niemand verletzt. Der 30-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und am Folgetag durch die Staatsanwaltschaft entlassen.

Der 30-Jährige wurde wegen des Widerstandes und der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

1973. Bedrohung – Trudering Riem

Am Donnerstag, 27.11.2025 gegen 21:35 Uhr informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 über eine Bedrohung mit einer Säge in einem Hostel. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu der Einsatzörtlichkeit geschickt. Zuvor war es nach ersten Ermittlungen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, die in besagtem Hostel nächtigen wollten.

Im weiteren Verlauf trat ein bis dato unbekannter Mann der streitenden Gruppe mit einer Handsäge gegenüber und bedrohte sie verbal. Die Gruppe konnte das Hostel unverletzt verlassen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 46-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München. Dieser konnte vor Ort durch die Polizeikräfte festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Er wurde wegen Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

1974. Wohnungseinbruchsdiebstahl – Hadern

Im Zeitraum von Freitag, 28.11.2025, 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung in Hadern. Dort öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam die Balkontür und gelangten so in das Objekt. Im Inneren wurden Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Blumenauer Straße, Wastl-Witt-Straße und des Flemischweges (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1975. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 10:30 Uhr, bat eine 32-jährige Person einen Passanten auf der Lindwurmstraße darum, den Polizeinotruf 110 darüber zu informieren, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer in einer Wohnung in Sendling gekommen wäre.

Sofort wurden eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei an die Einsatzörtlichkeit geschickt. Nach Angabe der 32-jährigen Person, mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Bedrohung mit einem Messer durch zwei Täter gegen vier Personen. Bei Eintreffen an der Wohnung war die Türe verschlossen und dahinter wurden Schreie wahrgenommen. Daraufhin öffnete ein Polizeibeamter die Glastüre gewaltsam, wobei diese zerbrach und sich der Polizeibeamte am Bein verletzte.

In der Wohnung konnten ein 30-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, ein 61-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls Wohnsitz in München sowie eine 25-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden.

Die beiden Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus der Wohnung entfernt. Keine der angetroffenen Personen wies Verletzungen auf und es konnte auch kein Messer mit Tatzusammenhang in dem Objekt aufgefunden werden. Zudem machten alle vier Anwesenden teils konträre Angaben. Alle vier Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie befanden sich in deutlich berauschtem Zustand.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu individuellen Tatbeteiligungen und genauem Tatablauf, übernommen.

1976. Staatschutzrelevantes Delikt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 15:25 Uhr, befanden sich eine 25-jährige Deutsche und eine 57-jährige Tunesierin, beide mit Wohnsitz in München, im Bereich des Karl-Preis-Platzes in Ramersdorf. Dort wurden sie unvermittelt von einem 51-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München angesprochen, der volksverhetzenden Parole in Zusammenhang mit dem Israel-Palästina-Konflikt äußerte.

Dies wurde von zwei Passanten bemerkt, eine 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München und eine 23-jährige Deutsche ebenfalls mit Wohnsitz in München, welche den 51-Jährigen daraufhin ansprachen und ihn aufforderten die Beleidigungen zu unterlassen. Im weiteren Verlauf schlug der 51-Jährige der 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und drohte der 23-Jährigen. Daraufhin informierte die 25-Jährige den Polizeinotruf 110.

Die 21-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Der 51-Jährige wurde wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.

1977. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 68-Jährigen - Großhadern

-siehe Medieninformation vom 28.11.2025, Nr.1969

Wie bereits berichtet, wurde seit Donnerstag, 27.11.2025, ein 68-Jähriger aus Großhadern vermisst.

Er konnte am Sonntag, 30.11.2025, gegen 10:00 Uhr, durch eine Mitarbeiterin im Bereich des Krankenhauses Großhadern angetroffen werden. Seine Angehörigen wurden informiert.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.