1938. Einbruch in Geschäft – Schwabing

Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, 19:00 Uhr, und Samstag, 22.11.2025, 11:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt in das Innere eines Geschäfts. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Am Samstag, 22.11.2025, verständigte eine Mitarbeiterin den Polizeinotruf 110. Seitens der Polizei München wurden vor Ort unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich Martiusstraße, Kißkaltplatz und Kaulbachstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1939. Raubdelikt stellt sich als vorgetäuscht dar – Bogenhausen

-siehe Medieninformation Nr. 1785 vom 22.10.2025

Wie bereits mit Medieninformation Nr. 1785 vom 22.10.2025 berichtet, erstatteten die Eltern einer 11-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München Anzeige wegen eines mutmaßlichen Raubdelikts.

Die 11-Jährige gab damals an, auf dem Schulweg in der Effnerstraße überfallen worden zu sein. Sie habe Schmerzen im Kopfbereich verspürt und den Verlust von Bargeld und ihrer Fahrkarte festgestellt.

Die Münchner Kriminalpolizei, Kommissariat 21, hat die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufes und der Hintergründe übernommen.

Durch die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen, stellte sich heraus, dass die Schilderungen des Mädchens so nicht den Tatsachen entsprachen und das geschilderte Raubdelikt so nicht stattgefunden hat.

Der Zeugenaufruf wird hiermit aufgehoben.