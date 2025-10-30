1780. Einbruch in ein Geschäft – Bogenhausen

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 01:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in ein Geschäft. Die Geschäftsräume wurden nach Stehlgut durchsucht. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unter Mitnahme mehrerer Wertgegenstände in Höhe eines sechsstelligen Betrages in unbekannte Richtung.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Trogerstraße, Geibelstraße und Schumannstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1781. Einbruch in eine Wohnung – Schwabing

Am Mittwoch, 29.10.2025. zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mittels Gewalteinwirkung gelang es dem oder den Tätern die Wohnungstüre im 3. Obergeschoss zu öffnen. Die Wohnräume wurden durchsucht.

Der oder die Täter entfernten sich anschließend unter Mitnahme mehrerer Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags in unbekannte Richtung.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Habsburgerstraße, Hohenstaufenstraße, Konradstraße und Franz-Joseph-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1782. Einbruch in eine Wohnung – Neuhausen

Zwischen Montag, 27.10.2025, gegen 10:00 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, gegen 20:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und dort ins oberste Stockwerk. Mittels Gewalteinwirkung gelang es dem oder den Tätern die Wohnungstür zu öffnen. Die Wohnräume wurden im Anschluss durchsucht.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter und Mitnahme mehrerer Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Volkartstraße, Albrechtstraße, Artilleriestraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1783. Einbruch in eine Wohnung – Mittersendling

Am Mittwoch, 29.10.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Mittels Gewalteinwirkung gelang es dem oder den Tätern die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu öffnen. Die Wohnräume wurden anschließend durchsucht.

Die Täter entfernten sich unter Mitnahme mehrerer Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages in unbekannte Richtung.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Gottfried-Böhm-Ring und Liesel-Beckmann-Straße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1784. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage – Neuperlach

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein über 40-jähriger Bewohner mit deutscher Staatsangehörigkeit fühlte sich in seiner nächtlichen Ruhe gestört und wollte dies dem verursachenden Nachbarn mit deutscher Staatsangehörigkeit mitteilen. Dazu klopfte er an der Wohnungstüre und zeigte ein ca. 30 cm langes Küchenmesser vor. Dabei soll es auch zu Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers des Nachbarn gekommen sein.

Daraufhin schloss dieser sofort wieder die Wohnungstür und verständigte den Polizeinotruf 110. Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der Bedroher konnte durch die eintreffenden Einsatzkräfte vor dem Haus festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Der über 40-Jährige wurde aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung eingewiesen. Er wurde zudem wegen Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

1785. Raubdelikt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 22.10.2025, verständigten die Eltern einer 11-jährigen Tochter die Polizei wegen eines Raubdelikts.

Nach Angaben des Mädchens, kam es am Mittwoch, 22.10.2025, zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr, zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 11-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Die 11-Jährige war auf dem Weg zur Schule, als es in der Effnerstraße zu einem Raub durch einen bislang unbekannten Täter kam. Einige Zeit später fand sie sich, so das Mädchen, auf einer Sitzbank eines Spielplatzes an der Titurelstraße in Bogenhausen wieder. Die 11-Jährige verspürte Schmerzen im Kopfbereich und stellte fest, dass ihr Bargeld sowie ihre Fahrkarte fehlten. Sie begab sich nach Hause und informierte ihre Eltern, die anschließend die Polizei verständigten. Die 11-Jährige wurde im Anschluss im Krankenhaus untersucht.

Die Ermittlungen unter anderem hinsichtlich des genauen Tatablaufes und der Hintergründe werden vom Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Effnerstraße und Titurelstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.