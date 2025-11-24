STRAUBING. Am Donnerstag (13.11.2025) drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Landshuter Straße ein und erbeuteten einen Tresor samt Inhalt. Zwischenzeitlich konnte der Tresor in der Nähe von Feldkirchen aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Straubing bittet erneut um Hinweise.

Am Samstag (22.11.2025) fand ein Spaziergänger den entwendeten Tresor in einem Waldstück zwischen Neufang und der Kreisstraße SR 2. Der Tresor war aufgebrochen und lag in der Nähe eines Jägersitzes in einem kleinen Waldstück umgeben von Feldern. Alle Wertgegenstände wurden entnommen. Die Kriminalpolizei bittet erneut um Hinweise.

Zeugenaufruf

Personen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben und ggf. verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zeitraum von Samstag 15.11.2025 bis Samstag 22.11.2025 im relevanten Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 11.25 Uhr