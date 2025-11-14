Niederbayern: Bewohnerin wird von Einbrechern überrascht – Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

STRAUBING. Gestern am späten Nachmittag (13.11.2025) drangen zwei bislang unbekannte Männer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Landshuter Straße ein und überraschten dabei eine Bewohnerin. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck, die Bewohnerin konnte flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen nach öffneten die beiden Täter zwischen 17.15 und 17.30 Uhr gewaltsam die Terrassentür und trafen im Gebäude schließlich auf die 71-jährige Bewohnerin. Bei dem Versuch die Polizei zu verständigen, entrissen ihr die Männer ihr Mobiltelefon. Die Unbekannten durchwühlten schließlich alle Räume und entwendeten einen circa 70 cm hohen, grauen Standtresor mit einem digitalen Display in dem sich Bargeld und Schmuck befand.

Die 71-Jährige konnte zwischenzeitlich unverletzt flüchten und begab sich zu einem angrenzenden Restaurant. Dortige Mitarbeiter betraten das Anwesen, die Unbekannten befanden sich allerdings nicht mehr im Haus. Schließlich informierten sie die Polizei Straubing, die mit Unterstützung umliegender Dienststellen umgehende Fahndungsmaßnahmen einleitete. Die beiden Täter konnte allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen.

Derzeit liegen folgende Hinweise zu den beiden bislang flüchtigen Männer vor: Beide waren wohl komplett schwarz gekleidet und trugen schwarze Sturmhauben. Einer der Täter war circa 165 cm groß und hatte eine normale Figur. Der zweite Täter war circa 175 cm groß und kräftig. Die Täter trugen beim Verlassen des Hauses an der Landshuter Straße im Bereich Aiterhofener Rennweg mutmaßlich den Tresor und könnten gegebenenfalls in ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug eingestiegen sein. Die Fluchtrichtung ist derzeit unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.11.2025, 14.45 Uhr