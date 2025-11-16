1893. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 84-Jährigen – Schwabing

-siehe Medieninformation vom 15.11.2025, Nr.1892

Wie bereits berichtet wurde seit Samstag ein 84-Jähriger aus Schwabing vermisst.

Am Samstag wurde der Polizeinotruf durch das Krankenhauspersonal verständigt. In diesem wurde der 84-Jährige aufgrund einer leichten Verletzung behandelt. Er konnte das Krankenhaus wieder verlassen und wurde in seine Wohnung verbracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.

1894. Unfall beim Abbiegen, eine Person verletzt – Giesing

Am Samstag, 15.11.2025 gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit deutscher Staatangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München die Chiemgaustraße mit seinem Pkw, Audi in östliche Richtung. Er beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Traunsteiner Straße einzubiegen.

Zeitgleich befuhr der 29-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit seinem Kraftrad, Yamaha die Chiemgaustraße nach Westen in Richtung Tegernseer Landstraße.

Beim Abbiegevorgang des Audi-Fahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Yamaha-Fahrer. Der 29-Jährige prallte mit seinem Kraftrad frontal gegen die rechte Seite des Pkw des 40-Jährigen. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1895. Fußgänger wird von Pkw erfasst, eine Person verletzt – Giesing

Am Samstag, 15.11.2025 gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 39-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München die Chiemgaustraße.

Zeitgleich befand sich der 46-Jährige mit italienisch-marokkanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in der Chiemgaustraße und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Schwanseestraße die Straßenseite zu wechseln. Die für ihn geltende Lichtzeichenanlage zeigte zu diesem Zeitpunkt rot.

Der 46-Jährige wurde vom Pkw der 39-Jährigen frontal erfasst und dadurch schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1896. Größerer Polizeieinsatz – Taufkirchen

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 16:00 Uhr, rief eine Anwohnerin in Taufkirchen bei der Polizeiinspektion 31 an und teilte mit, dass sich der Nachbar, der 37-jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, belästigend verhielt. Er verursachte in seiner Wohnung enormen Lärm. Daher wurde eine Streife entsandt, welche vor Ort jedoch keine Feststellungen hatte.

Nach Abschluss des Einsatzes meldete die Nachbarin, dass sie nun einen lauten Knall aus der Wohnung des 37-Jährigen vernommen habe. Aus diesem Grund wurden mehrere Einsatzkräfte zur Wohnung des 37-Jährigen entsandt.

Vor Ort eingetroffen verhielt er sich den Einsatzkräften gegenüber, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, unkooperativ. Weiterhin war zu vernehmen, dass er mehrfach auf seine Wohnungseinrichtung gewaltsam einwirkte.

Die Wohnungstür musste durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet werden. Der 37-Jährige konnte im Anschluss gesichert werden.

Da er psychisch auffällig wirkte, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung verbracht.

Ursächlich für das Knallgeräusch dürfte die Beschädigung der Wohnungseinrichtung durch den 37-Jährigen gewesen sein.