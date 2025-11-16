1892. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 84-Jährigen - Schwabing

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 22:30 Uhr, wurde der vermisste 84-Jährige zuletzt in seiner Wohnanschrift in Schwabing im Bereich Bonner Platz gesehen. Am nächsten Tag, gegen 07:00 Uhr, stellten Angehörige fest, dass er sich nicht mehr in der Wohnung befindet.

Der Vermisste gilt als orientierungslos und findet selbstständig nicht mehr in seine Wohnung zurück. Er könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/093804/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.