SCHWANDORF. Ermittlungserfolg für die Polizei: Vergangene Woche kam es in Schwandorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti, indem politisch motivierte Schriftzüge an mehreren Gebäuden hinterlassen wurden. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Schwandorf und Zivilfahndern aus Amberg konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen einer gezielten Kontrollaktion ermittelt werden.

Wie bereits berichtet, wurden in der vergangenen Woche mehrere Gebäude in Schwandorf mit politisch motivierten Schriftzügen besprüht. Im Zuge verstärkter Fahndungsmaßnahmen kontrollierten zivile Einsatzkräfte aus Amberg gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Schwandorf in der Nacht auf Sonntag, 9. November, gegen 00:30 Uhr drei Personen in der Ettmannsdorfer Straße. Ein 16-jähriger Deutsch-Amerikaner war zuvor durch Tritte gegen ein Gartentor aufgefallen. Bei einem 15-jährigen Deutschen fanden die Beamten außerdem einen Schlagring sowie Utensilien, die dem Anbringen von Graffiti zugeordnet werden konnten. Bei einem 17-jährigen Deutschen wurde ein selbst gebauter pyrotechnischer Gegenstand sichergestellt.

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weiteres Beweismaterial, darunter mehrere Spraydosen, sicher. Die bisherigen Erkenntnisse erhärten den Verdacht, dass der 15- und der 16-Jährige für die Graffiti-Serie vom 3. auf den 4. November in Schwandorf verantwortlich sind. Die Kriminalpolizei Amberg führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti. Hinweise auf mögliche zusätzliche Tatbeteiligte werden derzeit überprüft.

Ob die Tatverdächtigen auch für die weiteren Graffitis in der Zeit vom 5. auf den 6. November – u.a. auf Brückenpfeilern der B85 bei Irlaching und auf der neuen Nabbrücke – verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.