SCHWANDORF. In der Nacht von Montag, 3. November, auf Dienstag, 4. November, kam es in Schwandorf zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter hinterließen politisch motivierte Schriftzüge an verschiedenen Gebäuden. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Montag, 3. November, 23 Uhr und Dienstag, 4. November, 8 Uhr, wurden in Schwandorf mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen. Betroffen waren dabei verschiedene Orte im Stadtgebiet, darunter eine Brücke in der Krondorfer Straße, sowie eine Tiefgarage im Bereich der Bahnhofsstraße und der Postgartenstraße. An den betroffenen Objekten wurden Schriftzüge mit politischem Hintergrund angebracht, die sowohl in blauer als auch schwarzer Farbe ausgeführt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet Zeugen, die in der Nacht von 3. November auf 4. November verdächtige Beobachtungen im Bereich der genannten Straßen und Parkhäuser gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.