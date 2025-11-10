1854. Verkehrsunfall, eine Person verletzt – Grünwald

Am Sonntag, 09.11.2025, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi, Pkw, die Gabriel-von-Seidl-Straße in Richtung Kaiser-Ludwig-Straße.

Nach der Einmündung zum Forstweg verlor der 19-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen die Umzäunung des dortigen Anwesens. Nach der Kollision prallte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 19-Jährigen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Umzäunung, der Pkw und die Fassade eines weiteren Anwesens wurden durch den Verkehrsunfall zum Teil nicht unerheblich beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1855. Festnahme von weiteren Tatverdächtigen nach schwerem Bandendiebstahl – Harlaching

-siehe Medieninformation vom 09.11.2025, Nr. 1848

Wie bereits berichtet, konnten zwei Tatverdächtige nach schwerem Bandendiebstahl am Freitag, 07.11.2025, gegen 09:45 Uhr, in Harlaching festgenommen werden. Gegen Beide wurde mittlerweile durch einen Richter Haftbefehl erlassen.

Umfangreiche und sofort eingeleitete Ermittlungen durch das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei führten nun zur Festnahme von drei weiteren Tatverdächtigen.

Die Tatverdächtigen befanden sich gerade auf der Flucht und waren mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Beide Fahrzeuge konnten unabhängig voneinander an unterschiedlichen Örtlichkeiten (Langenbruck und Autobahn A 99) angehalten und die Insassen festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 23-Jährige und einen 23-Jährigen (beide mit chilenischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) und einen 24-Jährigen chilenischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Festnahme konnte Diebesgut aus einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Landkreis München aufgefunden werden.

Die drei festgenommenen Tatverdächtigen wurden ebenso einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Einbrüchen werden geprüft.

1856. Polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Bedrohung mit Messer – Unterföhring

Am Sonntag, 09.11.2025, gegen 09:20 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine mit einem Messer bewaffnete und aggressive Person vor einem Anwesen in der Fichtenstraße verständigt. Mehrere Einsatzkräfte wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte ein 42-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München angetroffen werden. Der 42-Jährige hielt in einer Hand ein Messer und in der anderen eine Weinflasche. Auf Ansprache, die Gegenstände abzulegen, reagierte der 42-Jährige nicht und begab sich drohend in Richtung der Einsatzkräfte. Um den Angreifer zu stoppen, musste ein Warnschuss in die Luft durch einen Polizeibeamten abgegeben werden.

Zudem setzten die Polizeibeamten Pfefferspray ein. Dadurch konnte der 42-Jährige festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens musste er einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung überstellt werden.

Zwei Polizeibeamte wurden während des Einsatzes leicht verletzt. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Das Kommissariat 26 hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

1857. Einbruch in Gaststätte – Au-Haidhausen

Am Sonntag, 09.11.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gaststätte mitgeteilt.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum von Samstag, 08.11.2025, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 09.11.2025, 08:30 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten. Dort wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet, in dem sich Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Betrag befand. Zudem wurde ein Möbeltresor entwendet. Darin befand sich Bargeld in einem dreistelligen Betrag.

Nach der Tat flüchteten die Täter mit der Beute vom Tatort.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei vor Ort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ohlmüllerstrasse, Zeppelinstrasse, Bereiteranger (Au/Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1858. Einbruch in Einfamilienhaus – Hadern

Am Sonntag, 09.11.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus mitgeteilt.

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 06.11.2025, 14:45 Uhr, bis Sonntag, 09.11.2025, 14:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hadern.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen ein. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute über die Terrassentür vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Würmtalstrasse, Lichtensteinstrasse, Hans-Grässel-Weg (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.