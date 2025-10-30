HOF. Nach einem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Hof am 15. Oktober 2025 konnte die Kripo Hof nun einen 16-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Ein 16-jähriger Deutsch-Algerier aus Hof hatte am Mittwochmorgen die Tankstelle in der Jahnstraße betreten, dort Bargeld erbeutet und war anschließend unerkannt geflüchtet.

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ein. Trotz intensiver Suchmaßnahmen gelang es dem damals Unbekannten zunächst, mit seiner Beute zu entkommen.

Durch akribische Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeiinspektion Hof konnte der Tatverdächtige schließlich identifiziert werden. Bereits zuvor war der 16-Jährige wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Ein Abgleich der Beweismittel und die kriminalpolizeilichen Vernehmungen führten letztlich zum Geständnis des Jugendlichen.

Ein Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle in der Wunsiedler Straße am 17. Oktober 2025 kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Der 16-jährige muss sich nun strafrechtlich, unter anderem wegen des Raubdeliktes verantworten.

Zur Pressemeldung vom 17.10.2025.