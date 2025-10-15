HOF. Am Mittwochvormittag erbeutete ein Mann in einer Tankstelle in Hof Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 10.05 Uhr betrat der Mann die Tankstelle in der Jahnstraße/Kulmbacher Straße, entnahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zurzeit fahnden mehrere Polizeistreifen unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, zirka 17 - 19 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß, schlank

trug einen dunklen Hoodie mit Kapuze und Reisverschluss, dunkelblaue Jogginghose, grünen Schal und dunkelblaue Schuhe mit leuchtgelben Applikationen.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Vorfall machen? Wer hat den Täter möglicherweise auf seiner Flucht beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.