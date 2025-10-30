HUNDING, LKR. DEGGENDORF. In den frühen Morgenstunden des 25.10.2025 ereignete sich bei Hunding ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger von der Straße abkam und tödlich verunglückte. Die Polizei Deggendorf sucht Zeugen.

Gegen 04.00 Uhr ging die Mitteilung über einen verunfallten Pkw auf Höhe des Gewerbegebiets Rohrstetten ein. Der 23-Jährige kam mit seinem schwarzen Pkw Mercedes mit Deggendorfer Zulassung von der Straße ab und verunglückte tödlich.Im Zuge der Unfallsachbearbeitung sucht die Polizeiinspektion Deggendorf nun nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder möglicherweise sachdienliche Hinweise zum verunfallten Fahrzeug in der Nacht von Freitag, 24.10.2025, auf Samstag, 25.10.2025, geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Deggendorf unter der 0991/3896-0.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Deggendorf, Tel. 0991/3896-130

Veröffentlicht: 30.10.2025, 11.15 Uhr