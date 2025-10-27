HUNDING, LKR. DEGGENDORF. Am Samstag, 25.10.2025, kurz nach 04.00 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen verunfallten Pkw im Gemeindebereich Hunding.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Pkw Mercedes von der B 533 kommend nach rechts auf die Staatsstraße 2133 in Richtung Lalling gefahren war. Auf Höhe des Gewerbedorfes Rohrstetten kam er alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in die angrenzende Grünfläche. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Pkw geschleudert und erlag trotz eingeleiteter Reanimaionsmaßnahmen vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Ersthelferin erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße im Bereich Hunding war im Zuge der Unfallaufnahme bis 09.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehren Lalling und Hunding kümmerten sich um die Verkehrslenkung.

An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.

Veröffentlicht: 27.10.2025, 07.40 Uhr