1775. Einbruch in eine Tankstelle – Moosach

Am Dienstag, 28.10.2025, zwischen 02:15 Uhr und 03:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle über eine Zugangstür.

Der Täter begab sich im Anschluss in den Verkaufsbereich und nahm dort verschiedene Tabakwaren in Höhe eines vierstelligen Wertes an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, pinke Schuhe, grüne Kappe, pinke Handschuhe, schwarze Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Allacher Straße, Untermenzinger Straße, Ambosstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1776. Einbruch in eine Wohnung – Schwabing-West

Am Dienstag, 28.10.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter betraten die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme ihres Diebesgutes in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Therese-Studer-Straße, Rosa-Aschenbrenner-Bogen und Saarstraße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1777. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterföhring

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Smart, den Föhringer Ring stadtauswärts. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, Toyota, den Föhringer Ring verbotswidrig entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Beide Beteiligten wurden durch den Aufprall verletzt. Der 49-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Ein an der Fahrbahn befindliche Leitplanke wies ebenfalls leichte Beschädigungen auf.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich Föhringer Ring zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1778. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; drei Personen verletzt – Neuried

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 79-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Münchener Straße von Gauting kommend in Richtung Neuried.

Zeitgleich fuhren jeweils eine 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Pkw, Opel, und ein 55-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Pkw, Mercedes, die Münchner Straße in entgegengesetzter Richtung.

Aufgrund einer akuten Erkrankung geriet die 79-Jährige mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Opel der 80-Jährigen. Hinter dem Opel fuhr der 55-Jährige mit dem Mercedes, welcher in den Straßengraben auswich um einem Zusammenstoß zu verhindern.

Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Flurbereich entstanden diverse Schäden an Sträuchern und Bäumen.

Die Münchener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1779. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fußgänger; eine Person verstorben – ergänzender Zeugenaufruf – Westend

-siehe Medieninformation vom 28.10.2025, Nr. 1768

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 27.10.2025, gegen 20:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Trambahn und einem 47-jährigen, italienischen Fußgänger.

Hierbei fuhr eine Trambahn der Linie 18 auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße. Zur selben Zeit überquerte der 47-Jährige diese und es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zu diesem Zeitpunkt Beobachtungen machen können, die mit dem Verkehrsunfall in Zusammenhang stehen? Dieser Aufruf richtet sich insbesondere auch an Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Straßenbahn befunden haben.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216- 3322, in Verbindung zu setzen.