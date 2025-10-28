1768. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fußgänger; eine Person verstorben – Westend

Am Montag, 27.10.2025, gegen 20:05 Uhr, fuhr ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München als Fahrer einer Trambahn der Linie 18 auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße.

Zur selben Zeit überquerte ein 47-jähriger italienischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Landsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen.

Der Fahrer der Trambahn gab ein akustisches Warnsignal ab und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden.

Der 47-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1769. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Montag, 27.10.2025, gegen 17:30 Uhr, überquerte ein 87-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München zu Fuß die an dieser Stelle mit einer Ampel geregelten Fußgängerfurt der Quiddestraße.

Zeitgleich fuhr eine 67-Jährige mir kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, Ford, die Quiddestraße stadteinwärts. An der Kreuzung der Albert-Schweitzer-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 87-jährigen Fußgänger und dem Pkw der 67-Jährigen.

Der 87-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1770. Einbruch in eine Firma – Neuperlach

Im Zeitraum von Freitag, 24.10.2025, gegen 17:00 Uhr, und Montag, 27.10.2025, gegen 06:40 Uhr, wurde in eine Firma in Neuperlach eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Büroraum. Im Anschluss betraten sie auch das Lager der Firma und entwendeten dort mehrere medizinische Geräte.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bayerwaldstraße, Unterbiberger Straße und Winninger Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1771. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Maxvorstadt

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 01:10 Uhr, fuhr eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung die Leopoldstraße stadtauswärts. Im Gegenverkehr bemerkten die Beamten drei Pkw (BMW, Daimler und Renault), die mit erhöhter Geschwindigkeit und häufigem Fahrstreifenwechsel auffielen. Auf Höhe der Martiusstraße mussten alle Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten.

Als die Ampel auf Höhe der Martiusstraße auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten alle drei Fahrer ihre Fahrzeuge sehr stark. Dabei erreichten sie zunächst Geschwindigkeiten von über 65 km/h bei erlaubten 30 km/h. Auf Höhe des Siegestors fuhren die Fahrzeuge über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. In der dortigen Kurve kam es auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen zweien der Fahrzeuge. Diese Fahrmanöver konnten mit dem zivilen Videofahrzeug der Beamten dokumentiert werden.

Im weiteren Verlauf der Ludwigstraße bemerkten die drei Fahrer auf Höhe der Universität einen uniformierten Streifenwagen, woraufhin sie ihre Geschwindigkeit wieder reduzierten. Im Anschluss wurden die Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen mit deutsch-kosovarischer Staatsangehörigkeit (Daimler), einem 18-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit (BMW) und einem 18-Järhigen mit mazedonischer Staatsangehörigkeit (Renault). Alle Fahrer haben einen Wohnsitz in München.

Die Führerscheine der drei Fahrer wurden zur Einziehung beschlagnahmt und die anschließende Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrzeuge wurden von Angehörigen übernommen.

Die drei 18-Jährigen wurde unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung anzeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1772. Häufung von Einbruchsdiebstählen – Haar

Am Montag, 27.10.2025, zwischen 08:45 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu drei vollendeten und einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In allen Fällen wurden die Fenster und Terrassentüren angegangen.

In drei Fällen betrat der unbekannte Täter die Wohnungen und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Es wurden Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld entwendet.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

An den Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

Der Täter kann in einem Fall wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30 Jahre, 1,90m, mit Vollbart und Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Hackl-Straße, Am Langhölzl und Gronsdorferstraßer (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1773. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Pkw; eine Person verletzt – Giesing

Am Montag, 27.10.2025, gegen 19:40 Uhr, befuhr eine Polizeistreife mit einem zivilen Dienstfahrzeug unter Einsatz von Sondersignalen die Chiemgaustraße stadtauswärts auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Audi, die Chiemgaustraße auf dem linken Fahrstreifen in die gleiche Richtung.

Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah die Polizeistreife den links fahrenden Audi. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1774. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt – Laim

Am Dienstag, den 28.10.2025, gegen 00:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen in einer Unterkunft in der Elsenheimerstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten dabei zum Teil mit einem spitzen Gegenstand nicht unerheblich verletzt worden sein.

Unverzüglich wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort trafen sie auf einen 28-jährigen und einen 50-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen sowie einen 61-jährigen russischen Staatsangehörigen. Alle drei Personen wohnen in der betreffenden Gemeinschaftsunterkunft.

Der 50-Jährige und der 61-Jährige wiesen erhebliche Verletzungen auf. Sie wurden zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-Jährigen. Er soll mit einem spitzen Gegenstand auf die beiden anderen Männer eingewirkt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München gebracht.

Noch in der Nacht übernahm die Münchner Kriminalpolizei (K 11 – Tötungsdelikte) die weiteren Ermittlungen am Tatort. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des nächsten Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.