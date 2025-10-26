1749. Einbruch in Sporteinrichtung durch DNA-Abgleich geklärt – Unterhaching

Im Zeitraum von Samstag, 13.09.2025, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 14.09.2025, 09:00 Uhr, gelangte ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter gewaltsam in eine Sporteinrichtung in Unterhaching.

Dort entwendete er unter anderem mehrere Geldkassetten mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Anschließend entfernte er sich von der Tatörtlichkeit.

Aufgrund der Spurensicherung am Tatort durch die Münchner Kriminalpolizei konnte DNA-Material gesichert werden. Die Auswertung der DNA-Spur mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes führte zu einem 40-Jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Dieser befindet sich derzeit aufgrund einer anderen Straftat in Haft.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

1750. Politisch motivierte Schmierschriften – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Im Zeitraum von Sonntag, 19.10.2025, gegen 23:55 Uhr, bis Mittwoch, 22.10.2025, gegen 22:00 Uhr, besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter die Außenfassade eines Zentrums für queere Personen in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Der oder die unbekannten Täter beschmierten die Fassade mit mehreren Graffitis, darunter mit Zeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus.

Das gleiche Zeichen und queerfeindliche Tags wurde auch an einem Stromkasten und einer Taxirufsäule vor einem weiteren Treffpunkt für queere Personen festgestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung werden vom Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumenstraße oder Müllerstraße Straße in Altstadt-Lehel Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1751. Festnahme von zwei Tatverdächtigen wegen versuchten Wohnungseinbruchs – Neuhausen-Nymphenburg

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 19:15 Uhr, wurden zivile Polizeibeamte in einem Wohngebiet auf zwei männliche Personen aufmerksam, die sich auffällig verhielten und versuchten, sich zu verstecken. Nachdem sich die beiden Tatverdächtigen zunächst in einen Häuserkomplex begeben hatten, verließen sie diesen kurz darauf später auf zwei Fahrrädern.

Als die Polizeibeamten die beiden Tatverdächtigen einer Kontrolle unterziehen wollten, fuhren beide Tatverdächtigen sofort davon und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten einen der Tatverdächtigen in einer nahegelegenen Straße feststellen. Dieser versuchte weiter zu flüchten. Hierbei stürzte er jedoch mit dem Fahrrad und konnte durch die Beamten festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 43-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen Wohnungseinbruch vor. Zudem hielt er sich unerlaubt in Deutschland auf.

Im weiteren Verlauf konnte auch der zweite Tatverdächtige festgenommen werden. Bei diesem handelte es sich um 24-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich beide Tatverdächtigen zu geplanten Wohnungseinbrüchen verabredet. Gegen beide Tatverdächtigen wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden beide Tatverdächtigen in die Haftanstalt verbracht. Der 43-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der 24-Jährige wurde entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf:

Im Verlauf seiner Flucht entledigte sich einer der Tatverdächtigen seines mitgeführten Rucksacks. Anwohner oder Personen, die im Bereich Nymphenburg-Neuhausen einen herrenlosen Rucksack feststellen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Aus Gründen der Spurensicherung wird zudem darum gebeten, den Rucksack nicht anzufassen.

1752. Zusammenstoß zwischen Rettungsfahrzeug und Fußgängerin; eine Person verletzt – Hadern

Am Freitag, 24.10.2025, gegen 07:20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen auf der Waldwiesenstraße in Richtung stadtauswärts. Der Rettungswagen befand sich auf Einsatzfahrt und verwendete Blaulicht und Martinshorn.

Direkt vor dem Rettungswagen fuhr ein Notarztwagen, hinter dem Rettungswagen fuhr ein Polizeifahrzeug.

Kurz nach der Einmündung zum Drozzaweg befindet sich auf dem Mittelstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen eine Fußgängerquerungshilfe. Von dort lief direkt nach dem vorbeifahrenden Notarztfahrzeug unvermittelt eine 14-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf die Fahrbahn, um diese noch vor dem herannahenden Rettungswagen zu überqueren.

Der 25-jährige Fahrer des Rettungswagens leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen nicht mehr verhindern. Die Jugendliche stürzte infolgedessen zu Boden. Sie wurde verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort im weiteren Verlauf mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 25-jährige Fahrer des Rettungswagens blieb unverletzt.

Der Rettungswagen wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1753. Größerer Polizeieinsatz wegen Körperverletzungsdelikt – Riem

Am Freitag, 24.10.2025, gegen 12:35 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Zeugen darüber verständigt, dass auf einem öffentlichen Parkplatz soeben eine Frau von zwei Männern überfallen worden war. Die Männer hatten mit einem Schlagstock die Scheiben eines Pkw eingeschlagen und seien anschließend geflüchtet.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort wurde eine 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Landshut angetroffen. Diese hatte sich zuvor in Begleitung von zwei Bekannten auf dem Weg zu ihrem auf dem Parkplatz abgestelltem Pkw befunden. Hierbei war sie auf zwei männliche Personen, einen 17-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit sowie einen 18-Jährigen mit tschechischer Staatsangehörigkeit, beide jeweils mit Wohnsitz in München, getroffen.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der 17-Jährige die 21-Jährige zunächst. Nachdem diese sich in ihren Pkw geflüchtet hatte, schlug der 17-Jährige mit einem Gegenstand auf den Pkw ein. Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchteten der 17-Jährige und der 18-Jährige vom Tatort.

Nach aktuellem Kenntnisstand kannten sich die 21-Jährige und der 17-Jährige. Die Hintergründe und Details des genauen Tatablaufs bedürfen weiterer Ermittlungen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der 17-Jährige und der 18-Jährige durch die eingesetzten Polizeibeamten kurze Zeit später unabhängig voneinander festgenommen werden. Sie wurden anschließend auf eine Polizeiinspektion verbracht. Dort verhielt sich der 17-Jährige im weiteren Verlauf sehr aggressiv, bespuckte mehrere Polizeibeamte und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1754. Verkehrsunfall mit mehreren Pkw; zwei Personen verletzt – Pasing-Obermenzing

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Verdistraße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung. Der 20-Jährige fuhr auf dem ersten von zwei Fahrstreifen.

Zeitgleich fuhren auf der Verdistraße entgegengesetzt in stadtauswärtiger Fahrtrichtung auf dem dortigen zweiten Fahrstreifen eine 49-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Augsburg mit einem Opel Pkw, danach ein 55-Jähriger mit georgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Volvo Pkw und dahinter ein 52-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw. Parallel dazu fuhr auf dem dortigen ersten Fahrstreifen zudem ein 44-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Kia Pkw.

Kurz nach der Einmündung zum Seldweg verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei brach das Heck des Fahrzeugs nach rechts aus und der Pkw geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er zunächst mit dem Pkw der 49-Jährigen und anschließend mit dem Pkw des 55-Jährigen. Daraufhin drehte sich der Pkw des 20-Jährigen nochmals und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Um mit dem bereits erfassten Pkw des 55-Jährigen nicht zu kollidieren, musste der hinter diesem fahrende 52-Jährige mit seinem Pkw nach rechts ausweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des neben ihm fahrenden 44-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 20-Jährige und der 55-Jährige verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt.

Alle Pkw wurden beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Verdistraße vollständig gesperrt werden, woraufhin es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1755. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Neuhausen-Nymphenburg

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 21:20 Uhr, befand sich eine 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in einer Trambahn. Eine zunächst unbekannte männliche Person, die sich ebenfalls in der Trambahn befand, fasste der 21-Jährigen unvermittelt an deren Gesäß und berührte sie zudem am Oberschenkel. Die 21-Jährige verständige daraufhin den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden Einsatzkräfte zur Trambahnhaltestelle am Leonrodplatz gesendet, an der der Tatverdächtige zwischenzeitlich ausgestiegen war.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtigte kurze Zeit später angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm handelt es um einen 63-Jährigen mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 63-Jährige verhielt sich im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen aggressiv. Er wurde im Anschluss auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht. Da er auf die Polizeibeamten psychisch auffällig wirkte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 geführt.

1756. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 77-Jähriger – Neuhausen-Nymphenburg

- siehe Medieninformation vom 25.10.2025, Nr. 1748

Wie bereits berichtet, wurde seit Samstag, 25.10.2025, gegen 17:00 Uhr, eine 77-Jährige aus einem Krankenhaus in Neuhausen-Nymphenburg vermisst.

Ein aufmerksamer Bürger entdeckte die 77-Jährige am Sonntag, 26.10.2025, gegen 05:25 Uhr, im Bereich des Flughafens München und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst brachten die 77-Jährige soweit wohlbehalten wieder zurück in das Krankenhaus.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.

1757. Größerer Polizeieinsatz – Unterföhring

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 02:55 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin eines Hotels den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass soeben mehrere unbekannte Personen über ein Kellerfenster in den Gebäudekomplex des Hotels eingestiegen sind.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort erhärtete sich der Verdacht eines Einbruchsdelikts im weiteren Verlauf bislang nicht. Die Fahndungsmaßnahmen wurden deshalb wieder eingestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

1758. Verkehrsunfall – Moosach

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Pelkovenstraße in Richtung stadtauswärts. Mit im Fahrzeug befanden sich als Mitfahrer ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige, jeweils mit Wohnsitzen in München und im Landkreis München.

An der Kreuzung mit der Dachauer Straße wollte der 18-Jährige diese ursprünglich geradeaus überqueren. Kurzentschlossen bog er jedoch nach links ab, um auf der Dachauer Straße in stadteinwärtiger Richtung weiterzufahren.

Bei dem kurzfristigen Abbiegevorgang verlor der 18-Jährige jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr hierbei auf den dortigen Grünstreifen und die dahinter liegenden Trambahngleise. Dort kam der Pkw schließlich zum Stillstand.

Keiner der Fahrzeuginsassen des BMW Pkw wurde durch den Unfall verletzt.

Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da der Pkw auf den Trambahngleisen feststeckte, musste der Trambahnverkehr zwischen Moosach und Westfriedhof in beide Fahrtrichtungen bis etwa 05:20 Uhr gesperrt werden.

Der Pkw wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.