1748. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 77-Jähriger – Neuhausen - Nymphenburg

Seit Samstag, 25.10.2025, gegen 17:00 Uhr, wird eine 77-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Die 77-Jährige hat sich unbemerkt aus einem Krankenhaus in Neuhausen-Nymphenburg entfernt. Bislang kehrte sie nicht zurück.

Die Vermisste ist dement und daher zeitlich und örtlich nicht orientiert sowie auf Medikamente angewiesen. Aufgrund einer bestehenden Vorerkrankung benötigt die 77-Jährige zudem dringend eine medizinische Behandlung.

Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte der 77-Jährigen verliefen bislang ergebnislos, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Eine Beschreibung und ein Foto der Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/092777/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminaldauerdienst Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.