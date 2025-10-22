LANDSHUT. Nach dem Angriff auf Polizeibeamte und dem Schusswaffeneinsatz in einem Landshuter Mehrfamilienhaus im Tannenweg am Montag, 20.10.2025, gehen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeiinspektion zum Tathergang und Motiv weiter.

Zwischenzeitlich erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen ein Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags zum Nachteil der Polizeibeamten. Da der Tatverdächtige nach wie vor stationär behandelt werden muss, wird die Verlegung erst in den nächsten Tagen erfolgen können.

Die drei verletzten Polizeibeamten konnten bereits am Montagabend aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Bezugsmeldungen:

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Person attackiert Polizeibeamte – Einsatz der Schusswaffe

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Person attackiert Polizeibeamte – Einsatz der Schusswaffe – 1. Nachtragsmeldung

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.10.2025, 16.20 Uhr