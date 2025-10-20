LANDSHUT. Nach einem Einsatz in einer Wohnung im Tannenweg heute (20.10.2025) um kurz nach 14.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut von einem 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Es kam zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Einsatzanlass war eine Mitteilung der Wohnungsinhaberin, wonach sich ihr Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und äußerst aggressiv sein soll. Zudem würde er sich unberechtigt in der Wohnung aufhalten. Nachdem der 30-Jährige Deutsch-Afghane an der Wohnung angetroffen werden konnte, attackierte er die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Messer, weshalb die polizeiliche Schusswaffe eingesetzt wurde. Sowohl die beiden Beamten als auch der 30-Jährige wurden verletzt.

Letztlich konnte der Mann gegen 14.35 Uhr festgenommen werden. Dabei wurde ein weiterer Beamter verletzt. Sowohl die verletzten Beamten als auch der 30-Jährige wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der polizeiliche Einsatz dauert an.

Veröffentlicht: 20.10.2025, 15.16 Uhr