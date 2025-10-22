DINGOLFING, MIETZING. Am Freitag, 17.10.2025, geriet gegen 01.48 Uhr eine größere, landwirtschaftliche Scheune und im weiteren Verlauf des Geschehens eine angrenzende Lagerstätte mit Carport in Mietzing in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die anwesenden Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude weitestgehend verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Gebäuden und den abgestellten Fahrzeugen kann derzeit weiterhin auf einen mittleren, sechsstelligen Eurobetrag geschätzt werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen – dies dauern an. Nach derzeitigem Stand liegen Hinweise auf eine Brandlegung vor.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandfall am 17.10.2025 gegen 01.48 Uhr in Mietzing geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut unter der 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht: 22.10.2025, 15.10 Uhr