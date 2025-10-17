DINGOLFING. In den frühen Morgenstunden des Freitag, 17.10.2025, kam es zum Brand einer landwirtschaftlichen Scheune und einer Lagerhalle im südwestlichen Bereich des Landkreises Dingolfing-Landau.

Am Freitag. 17.10.2025, gegen 01.48 Uhr gereit aus bislang noch unbekannter Ursache eine größere, landwirtschaftliche Scheune und im weiteren Verlauf des Geschehens eine angrenzende Lagerhalle in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Weder Personen, noch Tiere wurden durch den Brand verletzt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens einen mittleren, sechsstelligen Betrag belaufen, da neben den beiden Gebäuden auch einige, darin abgestellte Fahrzeuge verbrannt sind.

Zur Klärung der Brandursache werden die Brandfahnder der Kriminalpolizei Landshut in die Ermittlungen der Polizeiinspektion Dingolfing eingebunden.

Veröffentlicht am 17.10.2025, 04:55 Uhr